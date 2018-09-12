Fitch повысило рейтинги Примсоцбанка

Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Примсоцбанка с уровня «В+» до «BB-». Прогноз по рейтингу установлен как стабильный. С полной информацией об изменениях можно ознакомиться на сайте агентства.
Повышение рейтинга банка обусловлено хорошими финансовыми показателями: достаточной капитализацией, приемлемым качеством активов, низкими кредитными потерями, стабильной прибыльностью и комфортным уровнем ликвидности. «Стабильный» прогноз отражает ожидания агентства, что показатели качества активов и низкие кредитные потери останутся приемлемыми в среднесрочной перспективе.
— Банк в процессе своей деятельности уделяет большое внимание необходимости соответствия и поддержания высокого уровня рейтингов. Мы постоянно совершенствуем свои бизнес-процессы, включая процессы кредитного андеррайтинга, своевременно внося необходимые изменения, для повышения своей надежности и эффективности, — комментирует оценку агентства Первый Заместитель Председателя Правления ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» Сергей Бабичев, — Присвоение нам нового рейтинга является заслуженной оценкой большой работы, проделанной всем коллективом банка.