Fitch повысило рейтинги Примсоцбанка

Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Примсоцбанка с уровня «В+» до «BB-». Прогноз по рейтингу установлен как стабильный. С полной информацией об изменениях можно ознакомиться на сайте агентства.

Повышение рейтинга банка обусловлено хорошими финансовыми показателями: достаточной капитализацией, приемлемым качеством активов, низкими кредитными потерями, стабильной прибыльностью и комфортным уровнем ликвидности. «Стабильный» прогноз отражает ожидания агентства, что показатели качества активов и низкие кредитные потери останутся приемлемыми в среднесрочной перспективе.

— Банк в процессе своей деятельности уделяет большое внимание необходимости соответствия и поддержания высокого уровня рейтингов. Мы постоянно совершенствуем свои бизнес-процессы, включая процессы кредитного андеррайтинга, своевременно внося необходимые изменения, для повышения своей надежности и эффективности, — комментирует оценку агентства Первый Заместитель Председателя Правления ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» Сергей Бабичев, — Присвоение нам нового рейтинга является заслуженной оценкой большой работы, проделанной всем коллективом банка.

Примсоцбанк стабильно занимает высокие позиции и в других рейтингах топ-100 крупнейших российских банков. По данным РИА Рейтинг по итогам 2 квартала текущего года Примсоцбанк занимает 18 место в рейтинге самых прибыльных банков. Также Банк находится на 42 позиции среди самых надёжных банков по версии Forbes от 22 марта 2018 года. 22 мая 2018 года по данным российского рейтингового агентства Эксперт РА банку был подтвержден высокий рейтинг кредитоспособности «RuBBB+».