Делегация Иркутской области примет участие в Международном фестивале культуры и туризма в Корее

Делегация Иркутской области примет участие в Международном фестивале культуры и туризма, который пройдёт с 14 по 16 сентября в Республике Корея, в провинции Кёнсанбук-до. Приглашение на форум Приангарье получило весной в ходе рабочей встречи министра культуры и архивов Иркутской области Ольги Стасюлевич и представителя отдела развития туризма Правительства провинции Кёнсанбук-до госпожи Чан Су Хи. Об этом 12 сентября сообщила пресс-служба Правительства иркутской области.

Фото: irkobl.ru

Основная программа фестиваля состоится в Международном конференц-центре Кёнчжу-Хвабэк. 180 делегаций из 90 стран представят выставочные стенды, посвящённые культуре и туризму. В программе также запланирован фестиваль фольклорной культуры и популярных исполнителей в жанре K-pop, презентация традиционной одежды и костюмов, сценические представления в корейском стиле с использованием кистей и мастерства каллиграфии. На концертах выступят лучшие творческие коллективы со всего мира.

Своё искусство представит и народная вокальная группа «Мираж» из посёлка Залари Иркутской области. Коллектив был образован в 1998 году. В его составе шесть человек, всего они имеют профессиональное музыкальное или хореографическое образование. В 2017 году коллектив подтвердил звание «Народный». В разные годы он становился лауреатом и дипломантом I степени областных и международных конкурсов и фестивалей.

– У провинции Кёнсанбук-до и Иркутской области давние дружественные связи. Более 20 лет наши регионы являются побратимами. В 2017 году наши артисты выступали на Глобальном Культурном фестивале. Участие одного из лучших народных коллективов Приангарья в Международном фестивале культуры и туризма региональных администраций познакомит жителей Республики Корея с яркими российскими традициями, – сказала Ольга Стасюлевич.