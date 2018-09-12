Председатель Правления РСХБ Борис Листов провел рабочую встречу с Главой Удмуртской Республики Александром Бречаловым

В рамках IV Восточного экономического форума Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов провел рабочую встречу с Главой Удмуртской Республики Александром Бречаловым. Стороны подписали соглашение, направленное на комплексное развитие экономики региона, эффективное проведение сезонных работ, а также реализацию в республике инвестиционных проектов.



Кроме того, стороны обсудили совместную реализацию пилотного проекта по созданию «Единого окна» для поддержки инвестиционных проектов в АПК региона. Проектный офис, создаваемый на базе Министерства сельского хозяйства Удмуртской Республики при участии Россельхозбанка, позволит оперативно рассматривать заявки от сельхозпроизводителей на финансирование инвестиционных проектов.



«Удмуртская Республика – один из наиболее развитых регионов страны с диверсифицированной экономикой, обладающий мощными индустриальным и аграрным кластерами. Россельхозбанк видит для себя большие возможности для развития на территории региона. Мы надеемся на укрепление взаимоотношений с Правительством Удмуртии в части реализации инвестиционных, экономических и социальных проектов. Уверены, что подписанное сегодня соглашение придаст новый импульс двустороннему сотрудничеству», – отметил Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов.



«Россельхозбанк - ключевой партнёр Удмуртской Республики по реализации проектов в сфере АПК. Мы рассчитываем, что подписание соглашения и последующая работа по «коробочным решениям» для фермеров даст значительный рост инвестиций в отрасль, упростит схему реализации инвестиционных проектов в Республике и поможет запустить фермерскую торговую сеть», – подчеркнул Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.



В Удмуртской Республике филиал АО «Россельхозбанк» работает с 2001 года. За это время в экономику региона направлено свыше 100 млрд рублей. Приоритетными направлениями деятельности Банка в Удмуртии являются кредитование сезонных работ и поддержка перспективных инвестиционных проектов в АПК. На текущий момент при финансовом участии Банка в Республике реализовано 128 инвестиционных проектов.