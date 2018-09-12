Новости

Связь-Банк открыл два новых офиса в Москве

12 сентября 2018

Ко Дню города в центре и на северо-западе Москвы открылись два новых дополнительных офиса Связь-Банка (группа Внешэкономбанка) - «Новослободский» и «Сходненский».  

Теперь отделения Связь-Банка охватывают все административные округа, деловые кварталы и спальные районы Москвы.

Офис «Новослободский» расположился в Центральном округе столицы по ул. Новослободская, д. 26, стр. 1 в пешей доступности от метро «Менделеевская» и «Новослободская». Офис «Сходненский» также находится в 1 минуте ходьбы от одноименной станции метро на Химкинском бульваре, д. 21.

Новые офисы «Сходненский» и «Новослободский» работают в будни с 10:00 до 19:00 и обслуживают физических и юридических лиц. Частным клиентам доступны операции по вкладам, переводам, кредитам, овердрафту, валютообменные и расчетно-кассовые операции, подключение к программам лояльности, зарплатным и пенсионным пакетам услуг, мобильному и Интернет-банкингу.  

Корпоративные клиенты и предприниматели могут получить консультации и воспользоваться актуальными сервисами: оформить доступный кредит, подключиться к эквайрингу, открыть публичный депозитный счет, повысить эффективность оборота денежных средств на счетах, снизить стоимость внешнего заимствования, получить дополнительный доход от остатков денежных средств на счетах, оформить бизнес-карту, подключить пакеты услуг для малого и микробизнеса.

Просторные клиентские зоны, удобный паркинг, переоборудование офисов по стандартам «доступная городская среда», профессиональная команда менеджеров, новые стандарты обслуживания, дистанционные услуги и сервисы – это отличительные черты отделений Связь-Банка по Москве и всей России.

Сейчас в Москве работают 14 офисов, все они оборудованы зоной самообслуживания 24/7.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Разворот. В России впервые с 2014 года может подняться ключевая ставка
Повышать или не повышать? Как отреагирует рынок на решение ЦБ по ключевой ставке
Ниже не будет. Как изменится ключевая ставка в ближайшее время?
«Солид Банк» рекомендует не дожидаться возможного повышения ключевой ставки
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании