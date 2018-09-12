Связь-Банк открыл два новых офиса в Москве

Ко Дню города в центре и на северо-западе Москвы открылись два новых дополнительных офиса Связь-Банка (группа Внешэкономбанка) - «Новослободский» и «Сходненский».

Теперь отделения Связь-Банка охватывают все административные округа, деловые кварталы и спальные районы Москвы.

Офис «Новослободский» расположился в Центральном округе столицы по ул. Новослободская, д. 26, стр. 1 в пешей доступности от метро «Менделеевская» и «Новослободская». Офис «Сходненский» также находится в 1 минуте ходьбы от одноименной станции метро на Химкинском бульваре, д. 21.

Новые офисы «Сходненский» и «Новослободский» работают в будни с 10:00 до 19:00 и обслуживают физических и юридических лиц. Частным клиентам доступны операции по вкладам, переводам, кредитам, овердрафту, валютообменные и расчетно-кассовые операции, подключение к программам лояльности, зарплатным и пенсионным пакетам услуг, мобильному и Интернет-банкингу.

Корпоративные клиенты и предприниматели могут получить консультации и воспользоваться актуальными сервисами: оформить доступный кредит, подключиться к эквайрингу, открыть публичный депозитный счет, повысить эффективность оборота денежных средств на счетах, снизить стоимость внешнего заимствования, получить дополнительный доход от остатков денежных средств на счетах, оформить бизнес-карту, подключить пакеты услуг для малого и микробизнеса.

Просторные клиентские зоны, удобный паркинг, переоборудование офисов по стандартам «доступная городская среда», профессиональная команда менеджеров, новые стандарты обслуживания, дистанционные услуги и сервисы – это отличительные черты отделений Связь-Банка по Москве и всей России.

Сейчас в Москве работают 14 офисов, все они оборудованы зоной самообслуживания 24/7.