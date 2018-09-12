«Ростелеком» спасает Байкал

Сотрудники Иркутского филиала «Ростелекома» приняли участие в главном Всероссийском экологическом волонтерском экомарафоне En+ Group «360 минут», который прошел на побережье Байкала 7 и 8 сентября. Мероприятие по очистке берега знаменитого озера от бытовых отходов в восьмой раз объединило неравнодушных людей из 10 городов и 30 компаний России.

Добровольцы-экологи разбирали несанкционированные свалки, сооружали экологические тропы, высаживали деревья, проводили разъяснительную работу среди населения. В этом году в 328 местах уборки 16 500 человек собрали более 16 000 мешков мусора, который в дальнейшем будет утилизирован и частично переработан.

«Байкал возглавил рейтинг самых популярных российских мест Всемирного наследия ЮНЕСКО. При этом берега озера загрязнены миллионами туристов, – отметил директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман. – Волонтерский марафон «360 минут» – это тонны собранного мусора и пример объединения общественности и бизнеса для решения эко-проблемы Байкала. Это еще и формирование экологической культуры, ответственного отношения людей к местам проживания и отдыха. Поэтому сотрудники нашей компании принимают активное участие в движении по защите природы от мусора».

«Для меня участие в такой акции – это важный жизненный опыт и сильные эмоции. Я рада, что сумела побывать здесь и помочь Байкалу стать немного чище, – делится впечатлениями волонтер из Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Елена Оболкина. – За эти два дня мы успели обменяться навыками корпоративного волонтерства с коллегами из других организаций, прошли игру на знание уникальной флоры, фауны и истории озера «Большая Байкальская тропа». Чтобы привлечь внимание к проблеме загрязнения Байкала, наши ребята активно размещали в социальных сетях фото и видео с мероприятия».

Для информации: Байкал – это 20 процентов мировой пресной воды и 80 – российской. Из 1200 обитателей уникального озера, по научным данным, 800 являются эндемиками.

ПАО «Ростелеком» – крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 13,0 млн, а платного ТВ «Ростелекома» - более 10 млн пользователей, из которых свыше 5,1 миллиона смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

Выручка Группы компаний за 6 мес. 2018 г. составила 153,6 млрд руб., OIBDA достигла 46,9 млрд руб. (30,5% от выручки), чистая прибыль – 7,0 млрд руб.

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.

Иркутский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое действует на территории Иркутской области. Филиал находится в административном и функциональном подчинении Макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» («Ростелеком – Сибирь»), созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком».