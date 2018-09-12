КПРФ и ЕР «Единая Россия» определились, кто станет депутатами в Заксобрании Иркутской области

КПРФ и «Единая Россия» определились, кто станет депутатами ЗС Приангарья третьего созыва по партийным спискам. Всего в Заксобрании региона будет действовать пять фракций.

Илья Сумароков, Сергей Бренюк и Ольга Носенко прошли в ЗС по областному партийному списку, возглавляемому ими. Также депутатские мандаты по партийным спискам получат Роман Габов и Андрей Левченко, Анатолий Обухов, Светлана Шевченко, Валерий Хайдуков и Андрей Маслов.

По одномандатным округам выиграли выборы кандидаты от КПРФ: Антон Романов (округ № 4), Виктор Кондрашов (№ 5), Иван Крывовязый (№ 6), Евгений Сарсенбаев (№ 7), Александр Белов (№ 8), Андрей Андреев (№ 9), Галина Кудрявцева (№ 13), Павел Сумароков (№ 14), Денис Шершнев (№ 17).

26 сентября состоится организационная сессия Законодательного собрания Иркутской области, на которой будут избраны спикер, руководители комитетов и распределены другие должности.

Депутат Илья Сумароков пообещал, что в ближайшее время народные избранники займутся вопросом повышения заработной платы бюджетникам.

«Единая Россия» вчера также огласила список депутатов ЗС по партийным спискам. Это Сергей Брилка, Сергей Сокол и Александр Вепрев, а также Артем Лобков, Ирина Синцова, Александр Якубовский, Александр Ведерников и Виктор Шпаков.

По одномандатным округам от ЕР победу одержали: Нина Чекотова (округ № 1), Антон Красноштанов (№ 3), Тимур Сагдеев (№ 12), Виктор Побойкин (№ 15), Наталья Дикусарова (№ 18), Магомед Курбайлов (№ 19), Виталий Перетолчин (№ 20), Николай Труфанов (№ 21) и Кузьма Алдаров (№ 22).

Напомним, по результатам голосования 9 сентября представители партии КПРФ получили 18 мандатов, «Единая Россия» – 17 мандатов, ЛДПР – четыре мандата, партии «Справедливая Россия» и «Гражданская платформа» – по три мандата.

От «Гражданской платформы» в ЗС региона будут Александр Битаров (победитель по округу № 2), Евгений Бакуров (победитель по округу № 11) и Ольга Безродных (победитель по округу № 16).

От «Справедливой России» — Светлана Петрук (победитель по округу № 10), Лариса Егорова и Александр Гаськов (партийный список).

От ЛДПР — Олег Попов, Георгий Любенков, Дмитрий Тютрин и Дмитрий Бриток — все по партийным спискам.