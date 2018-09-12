На БрАЗе произошёл сбой электроснабжения

На Братском алюминиевом заводе вечером 11 сентября произошёл сбой электроснабжения, не связанное с повреждением оборудования. Об этом сообщается на сайте Минэнерго РФ.

Инцидент произошёл в 23.01 из-за изменений технологического процесса.

– Без предварительного уведомления диспетчерского персонала произошел сброс нагрузки на 152 МВт по третьей цепи высоковольтной линии 220 кВ «Братская ГЭС – БрАЗ», – отмечается в сообщении Минэнерго.

В пресс-службе БрАЗа ОК РУСАЛ также сообщили, что кратковременный сброс энергонагрузки произошел на локальном участке плановых капитальных ремонтных работ. Энергоснабжение было оперативно восстановлено.

Сброс нагрузки не повлиял на работу предприятия, БрАЗ работает в штатном режиме.