Средняя цена земельных участков, машино-мест и зданий снизилась в Приангарье в августе

В августе в Иркутской области средняя цена приобретенных по договорам купли-продажи земельных участков составила 395,6 тысячи рублей. Это меньше, чем месяцем ранее, когда средняя цена купленных земельных участков в регионе превышала 455 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Иркутской области.

В августе в Иркутской области также уменьшилась средняя цена приобретения прав на машино-места. В прошлом месяце по договорам купли-продажи данные объекты недвижимости покупались в среднем за 393 тысячи рублей, в июле средняя цена одного машино-места составляла около 410 тысяч рублей. Кроме того, средняя цена приобретения зданий в Иркутской области в августе оказалась также ниже, чем в июле. В прошлом месяце здания приобретались по договорам купли-продажи в среднем за 1,051 млн рублей, в июле – за 1,390 млн рублей.

Средняя цена купленных помещений в августе изменилась незначительно и составила 1,641 млн рублей. В июле данный показатель был равен 1,640 млн рублей.

По договорам участия в долевом строительстве в августе в Иркутской области приобретались помещения и машино-места. Средняя цена приобретения одного объекта недвижимости составила более 3,573 млн рублей и 950 тысяч рублей соответственно.