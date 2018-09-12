Промсвязьбанк и «Амурсталь» заключили соглашение о сотрудничестве

Промсвязьбанк и единственный на Дальнем Востоке электросталеплавильный завод «Амурсталь» (ООО «Торэкс-Хабаровск») в рамках IV Восточного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве.

Документ был подписан директором по работе с предприятиями рыночных отраслей Промсвязьбанка Андреем Черковцом и председателем Совета директоров ГК «Торекс» Павлом Бальским. Основная цель соглашения – установление стратегического партнерства, предоставление компании и ее дочерним предприятиям кредитных, депозитных и других продуктов Промсвязьбанка.

«Восточный экономический форум успешно зарекомендовал себя в качестве эффективной площадки для общения бизнеса. Мы закрепили успешный диалог с одним из крупнейших предприятий Дальнего Востока соглашением о сотрудничестве. Продолжаем усиливать позиции Промсвязьбанка в стратегически важном для российской экономики регионе», — заявил Андрей Черковец.

«Партнерство с одним из ведущих игроков банковского рынка позволит «Амурстали» получать конкурентные условия обслуживания и наращивать объемы производства предприятия», — сказал Павел Бальский.

IV Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 11 по 13 сентября 2018 года. В числе задач форума — укрепление связей международного инвестиционного сообщества, российского бизнеса, федеральных, региональных и местных органов власти.

Промсвязьбанк — государственный банк, входит в топ-10 крупнейших универсальных банков России, является опорным банком для операций по крупным государственным контрактам и государственному оборонному заказу, системнозначимым финансовым институтом.