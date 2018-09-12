Промсвязьбанк принял участие в фестивале недвижимости «Домофест»

8 сентября в Екатеринбурге состоялся фестиваль недвижимости «Домофест», партнером которого выступил Промсвязьбанк. На мероприятии были представлены ведущие застройщики, банки, агентства недвижимости и страховые компании. В течение дня площадку фестиваля в Ельцин-центре посетили более 5000 горожан.

Сотрудники Промсвязьбанка провели консультации для потенциальных покупателей жилья, рассказали о преимуществах ипотечных программ банка, дали советы по выбору квартир на вторичном рынке и рынке новостроек. На Домофесте банк презентовал новые ставки, программы «Военная ипотека» и «Семейная ипотека», а также консультировал по возможностях рефинансирования уже действующих ипотечных кредитов других банков.

«Домофест уже не первый год собирает на своей площадке самых активных участников рынка недвижимости. На выставке покупатели получили возможность спокойно изучить лучшие предложения от застройщиков, получить скидку, напрямую пообщаться с банками. Участие в таком мероприятии позволяет не только привлечь поток заявок на ипотеку от заинтересованных покупателей жилья, но и провести переговоры с застройщиками и риэлторами, обсудить возможности сотрудничества», — прокомментировал руководитель ипотечного центра уральского филиала Промсвязьбанка Светлана Галимьянова.