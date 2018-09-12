Иркутская область и провинции Китая будут расширять сотрудничество

Приангарье будет расширять сотрудничество с провинциями Китая. Об этом заявил Губернатор Иркутской области Сергей Левченко во время проведения Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке.

На площадке форума глава региона провел ряд переговоров с китайской стороной. Сегодня состоялась встреча с делегацией китайской провинции Шаньдун, пишет пресс-служба Правительства Иркутской области.

– У нас многолетние побратимские связи с двумя китайскими провинциями – Ляонин и Хэйлунцзян. С вашей провинцией тоже много секторов экономики, где мы можем взаимодействовать и сотрудничать, – подчеркнул Сергей Левченко, обращаясь к руководителю делегации, секретарю Комитета Коммунистической партии Китая провинции Шаньдун Лю Цзяи.

Лю Цзяи выразил заинтересованность в развитии туризма между Иркутской областью и провинцией. Кроме того, перспективными направлениями назвал область науки и образования, а также машиностроения. Сергей Левченко, в свою очередь, отметил, что начать сотрудничество Иркутской области и провинции Шаньдун предлагает именно с научной сферы, в перспективе расширяя направления.

– На вчерашней встрече лидеров – Президента России Владимира Путина и Председателя КНР Си Цзиньпина – речь шла об активном развитии сотрудничества. Если говорить о сотрудничестве Иркутской области с Китаем, то наше сотрудничество растет более высокими темпами, чем между странами в целом. Мы в 2017 году по сравнению с 2016 увеличили взаимный товарооборот на 35%, в этом году за полугодие он выше, чем в прошлом, на 50%. Иркутская область вносит большой вклад в межстрановый товарооборот, – подчеркнул Сергей Левченко.

Также глава Иркутской области сегодня принял участие в бизнес-диалоге «Россия-Япония», на котором обсудили вопросы расширения сотрудничества между двумя странами. Как отметил Министр экономического развития РФ Максим Орешкин, товарооборот между Россией и Японией вырос на 20%, поэтому диалог между властями и предпринимательским сообществом стран важен и продуктивен.

Сегодня же глава региона участвовал в пленарном заседании «Дальний Восток: расширяя границы возможностей», на котором выступили Президент Российской Федерации Владимир Путин, Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, Премьер-министр Республики Кореи Ли Нак Ён.