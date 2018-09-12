Международная выставка SibWoodExpo открылась в Сибэкспоцентре

11 сентября в выставочном комплексе «Сибэкспоцентр» открылась ежегодная выставка новейших достижений деревообрабатывающей промышленности. С 2018 года выставка проходит совместно с крупнейшим организатором международных выставок «Дойче Мессе АГ» под новым названием SibWoodExpo.В этом году по приглашению зарубежных партнеров выставку посетили представители ведущих университетов Германии, а также представители топ-менеджмента компании «Дойче Мессе», которые в ходе деловой программы представят свои доклады на различные темы по экологичному, безопасному и высокотехнологичному ведению лесного хозяйства.

Фото предоставлено пресс-службой ОАО «Сибэкспоцентр»

На открытии с приветственным словом выступил заместитель председателя Правительства Иркутской области Руслан Николаевич Болотов: «Поздравляю всех с открытием SibWoodExpo! В этом году выставка международная. Это во многом обусловлено тем, что было подписано соглашение с немецкой компанией «Дойче Мессе». Мы – регион, обладающий колоссальными запасами ресурсов. Обсуждение – это всегда возможность в диалоге найти пути решения, именно для этого и предназначены круглые столы, которые пройдут на выставке».

Фото предоставлено пресс-службой ОАО «Сибэкспоцентр»

Далее выступил первый вице-президент «Дойче Мессе АГ» Александр Вурст: «Я хочу поприветствовать всех участников и гостей SibWoodExpo-2018. Только ради вас мы собрались на этом великолепном мероприятии.«Дойче Мессе АГ» входит в пятерку ведущих организаторов выставок в Германии. Уже более 70-ти лет мы организуем такие выставки, в которых участвует около миллиона профессионалов со всего мира: это и бизнес фестивали инновационных решений, и промышленная ярмарка, которую посещал президент Путин, и, конечно же, мировая выставка по деревообработке. Компания «Дойче Мессе» представлена в более 600 странах мира. В лице своего российского предприятия «Дойче Мессе Рус», мы впервые вступаем в партнерстве с ОАО Сибэкспоцентр. Мы уверены, что выставка SibWoodExpo-2018 предоставит всем экспонентам и посетителям отличные возможности для развития своего бизнеса на рынке деревообработки. Коллеги, я очень рад приветствовать вас на этой выставке. Желаю всем гостям и участникам успехов и плодотворной работы».

Фото предоставлено пресс-службой ОАО «Сибэкспоцентр»

Генеральный директор ассоциации мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Тимур Равильевич Иртуганов отметил: «Выставка дает возможность собраться самым разным представителям лесного комплекса, чтобы обсудить насущные проблемы. Несмотря на то, что производство каждый год увеличивается практически по всем пунктам, мы с вами прекрасно знаем о техтрудностях, с которыми приходится сталкиваться людям, работающим в ЛПК. Важно уметь пользоваться теми инструментами, которые предоставляет государство. Хочу всем пожелать успешной работы на выставке. С праздником!»

Фото предоставлено пресс-службой ОАО «Сибэкспоцентр»

Далее слово было предоставлено генеральному директору «Дойче МессеРус» Светлане Александровне Федосеевой: «Дамы и господа, спасибо большое, что вы сейчас находитесь здесь с нами! Спасибо, что проявляете интерес к нашей выставке. Нам очень приятно быть в Иркутске. Надеемся, что совместными усилиями мы будем развивать эту выставку и проводить ее и на международном, и на российском уровне, для того, чтобы индустрия леса на территории Иркутской области процветала так же, как и наша выставка. Я желаю всем успехов и поздравляю всех с праздником!»

Фото предоставлено пресс-службой ОАО «Сибэкспоцентр»

Генеральный директор выставочного комплекса ОАО Сибэкспоцентр Андрей Геннадьевич Шаповалов также поприветствовал всех гостей выставки и объявил об официальном открытии: «Сегодня очень важный день для Сибэкспоцентра, потому что после 5-ти лет подготовки, переговоров, мы, наконец, обрели такого статусного партнера в области лесопользования. Сегодня мы запускаем пилотный проект SibWoodExpo, который начнет максимально развиваться с 2019 года при поддержке Правительства Иркутской области. С сегодняшнего дня начинается совместная работа наших немецких партнеров, Сибэкспоцентра и вас, дорогие участники выставки. Хочу всех поблагодарить, поздравить, разделить нашу радость и объявить выставку открытой».

Фото предоставлено пресс-службой ОАО «Сибэкспоцентр»

После церемонии открытия немецкие спикеры и выступающие пообщались с участниками выставки, обсудили все интересующие их вопросы, узнали о новшествах компаний по деревообработке, провели переговоры и еще раз поздравили всех с открытием выставки.

Спикеры пообщались с крупными представителями лесообрабатывающей промышленности. Обсудили производственную стратегию, которая поможет строить дома из дерева экономично на всей территории Иркутской области. Также экспоненты показали новое оборудование. Большое внимание было уделено и малому бизнесу. Спикеры смогли познакомиться с уникальными технологиями, например, с производством террасной доски, созданной с помощью переработки опилок и полиэтилена.

Фото предоставлено пресс-службой ОАО «Сибэкспоцентр»

Фото предоставлено пресс-службой ОАО «Сибэкспоцентр»

Была отмечена и важность привлечения специалистов мирового уровня для решения таких злободневных задач, как ускоренное лесовосстановление. Очень много вопросов было связано с особой природной территорией и рациональным использованием тех лесных ресурсов, которыми обладает наша область.

На вопрос о том, почему известная немецкая компания «Дойче Мессе АГ» выбрала для сотрудничества Сибэкспоцентр, Александр Вурст ответил: «Для нас очень важно поделиться знаниями по деревообработке. Наши выставки проходят в разных странах мира, и SibWoodExpo отлично вписывается в их формат. Это, прежде всего, связанно с тем, что Иркутская область очень богата ресурсами, и здесь можно применять самые передовые технологии в лесной индустрии».

В день открытия выставки прошел IIIОбластной лесной форум. На нем состоялось награждение лесничества «Феникс», которому нынче исполнилось 70 лет. В школе ученики приобщаются к лесному хозяйству и получают заслуженные призовые места в соревнованиях.

Фото предоставлено пресс-службой ОАО «Сибэкспоцентр»

На форуме было отмечено, что количество лесных пожаров на разных территориях Иркутской области значительно сократилось, и это очень важный момент, так как лесная промышленность является для области базовой отраслью. Иркутская область действительно уникальный субъект, который обладает большой лесосырьевой базой – более 60-ти млн гектар, запас древесины составляет 9 млрд кубометров. И ключевая задача – рациональное использование ресурсов.

С презентацией международной выставки LIGNA на форуме выступил первый вице-президент «Дойче Мессе АГ» Александр Вурст. Он пригласил всех присутствующих посетить эту выставку в следующем году. Участники форума выразили большую надежду, что сотрудничество с немецкими компаниями даст серьезный положительный результат.

Фото предоставлено пресс-службой ОАО «Сибэкспоцентр»

Во время форума Андреем Геннадьевичем Шаповаловым была представлена презентация SibWoodExpo-2019. Главными направлениями выставки станут глубокая переработка леса, технология производства продукции с высокой добавленной стоимостью, лесоохрана и восстановление леса, подготовка кадров в лесной отрасли и борьба с лесными пожарами. Он отметил, что во время работы выставки будет впервые проведены соревнования по программе «DEMODAY», в ходе которого ведущие производители лесной техники будут проводить показательные работы на открытой лесной площадке.

Фото предоставлено пресс-службой ОАО «Сибэкспоцентр»

Также на форуме поднимались актуальные темы развития лесопромышленной отрасли и всего лесного комплекса Иркутской области. Была презентована стратегия развития лесного комплекса Иркутской области, помимо этого рассказали об инвестиционных возможностях лесопромышленного комплекса, рассмотрели перспективы развития рынка СГИ в России, представили новые подходы к ведению охотничьего хозяйства и многое другое.

Фото предоставлено пресс-службой ОАО «Сибэкспоцентр»

В этот же день состоялся круглый стол «Лесрегистр. Диалог теоретиков с практиками», где обсудили вопросы, касающиеся работы данной системы, которая создана для учёта лесопродукции на пунктах приёма, переработки и отгрузки древесины. Спикеры подробно ответили на все возникшие вопросы и дали необходимые разъяснения.

Деловая программа выставки очень насыщенна. Ключевым событием станет научно-практическая конференция «Новые тенденции и технологии в лесопромышленном комплексе. Биоэнергетика» при участии немецких спикеров. Кроме того, пройдет круглый стол «Инструменты государственной поддержки стимулирования инновационного развития лесопромышленного комплекса». А также Молодежная площадка проведет круглый стол «Будущее лесного комплекса Сибири: взгляд из Иркутской области».

Более подробную информацию вы сможете узнать на странице выставки.

Выставка будет работать ежедневно с 11 по 14 сентября с 10 до 18 ч.