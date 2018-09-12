В Приангарье опасаются роста цен на горюче-смазочные материалы

Министерства сельского хозяйства Приангарья и Иркутского Управления Федеральной антимонопольной службы России (УФАС) провели совместное совещание. По информации пресс-службы регправительства, участники собрания обсуждали вопросы усиления антимонопольного контроля в регионе за ситуацией в сфере ценообразования на нефтепродукты.

Фото: irkobl.ru

Как отметила первый заместитель министра сельского хозяйства региона Наталья Жилкина, вопрос повышения цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ) может вновь остро встать весной следующего года в период посевной кампании.

– Учитывая ситуацию этого года, которая возникла с топливом во время посевной кампании, мы не можем исключать риски в будущем. Поэтому уже сейчас необходимо принимать меры, чтобы максимально снизить непредвиденные дополнительные расходы сельхозтоваропроизводителей на ГСМ, – подчеркнула Наталья Жилкина.

Руководитель Иркутского УФАС России Александр Кулиш в свою очередь сообщил, что региональное антимонопольное ведомство проведет мониторинг стоимости ГСМ, чтобы выявить причины ее повышения, и, по возможности, во взаимодействии с региональной властью будет содействовать сдерживанию таких процессов.

Кроме того, Александр Кулиш считает необходимым, при участии минсельхоза Приангарья, наладить более тесный контакт с сельхозтоваропроизводителями для выяснения существующих актуальных вопросов, разрешение которых входит в компетенцию антимонопольного ведомства.