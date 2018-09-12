В Тулуне прошло совещание по развитию города и района согласно госплану

Министр экономического развития Иркутской области Евгений Орачевский провел выездное совещание по развитию города Тулуна и Тулунского района: стратегическую сессию по вопросам социально-экономического развития территорий в рамках формирования и реализации Государственного плана социально-экономического развития Иркутской области на 2019-2023 годы.

На подобных мероприятиях обсуждается комплекс мероприятий по развитию промышленности, сельского хозяйства, малого предпринимательства, повышению уровня и качества жизни населения, обеспечению потребностей в социальной, дорожной и коммунальной инфраструктуры для включения в Госплан.

Как сообщает пресс-служба правительства Приангарья, помимо министра, спикерами встречи стали ответственный секретарь Государственного комитета по планированию социально-экономического развития области Николай Миронов, мэр Тулуна Юрий Карих и мэр Тулунского района Михаил Гильдебрант. Также в обсуждении приняли участие представители бизнеса, бюджетной сферы и общественности.

– Для пятилетнего планирования очень важно определить оптимальную специализацию территорий. Можно выделить два основных направления социально-экономического развития города Тулун и Тулунского района, – подчеркнул глава регионального минэкономразвития. – Первое – это развитие экономического потенциала территорий, а второе – создание комфортной городской среды.

Тулунский район богат месторождениями полезных ископаемых. Одним из инвестиционных проектов Тулунского района является доведение добычи угля на разрезе «Мугунский» до проектной мощности.

В потенциальную сырьевую базу развития угледобычи входят подготовленное к освоению Ишидейское каменноугольное месторождение и резервное Катарбейское каменноугольное месторождение. При условии подтверждения рентабельности разработки большой интерес для освоения представляют Белозиминское, Среднезиминское и Большетагнинское редкометальные месторождения, Калгинское месторождение коррундитов, Тулунское россыпное месторождение титана.

Тулунский район располагает значительной сырьевой базой индустриального сырья в виде формовочных и стекольных песков, тугоплавких глин, естественных строительных материалов. Это позволит развивать промышленность строительных материалов.

Так, в Тулуне планируется реализация проектов в области глубокой переработки природных ресурсов (строительство заводов по производству стеклокомпозитов и железобетонных изделий), деревообработки (производство шпона березового, домокомплектов из оцилиндрованного бревна и профилированного бруса), пищевой промышленности (переработка дикоросов, розлив воды, производство кондитерских изделий).

– На территории Тулуна и Тулунского района сформировались и продолжают накапливаться значительные объёмы не вовлеченного в производственные процессы сырья в виде отходов деревообработки. В то же время сейчас есть высокий спрос на продукцию из древесных отходов, например, топливные брикеты или пеллеты. Также существуют инновационные технологии, которые позволяют извлекать ценные компоненты из древесины, которые могут быть использованы в самых различных отраслях, например, при производстве кормов для аквакультуры, – прокомментировал Евгений Орачевский. – Все это обуславливает важность государственного стимулирования производственных предприятий, перерабатывающих отходы лесопиления и заинтересованных в рациональном использовании данного вида сырья. В рамках Госплана необходимо предусмотреть мероприятия, направленные на развитие этого сектора экономики.

По словам, ответственного секретаря Государственного комитета Николая Миронова, самое главное – свести воедино все направления развития Иркутской области и её территорий, сбалансировать различные отрасли, определить оптимальный бюджет.

– Блоки Госплана будут формироваться с учетом предложений территорий, поэтому запланировано посещение самых разных муниципальных образований региона, поселений, районов, – подчеркнул Николай Миронов. – Главное, чтобы в каждом предложенном проекте были зафиксированы ключевые сводные экономические показатели на период до конца 2023 года.