Цейтнот и цугцванг для Центробанка

В эту пятницу, 14 сентября, состоится заседание Банка России. Главный вопрос – решится ли регулятор на повышение ставки?

За последние недели ставки на российских долговом и денежном рынках заметно выросли (доходность по ОФЗ выросла на 1,5%), давая регулятору недвусмысленный сигнал для ужесточения денежно-кредитной политики. В то же время, согласно опросам, большинство экспертов не ожидает на пятничном заседании подъёма ставки.

За сохранение ставок на текущем уровне высказались также премьер-министр Дмитрий Медведев и помощник президента Андрей Белоусов. Учитывая независимость Центробанка РФ от политических властей, их заявления смотрятся несколько странно. Возможно, они связаны со скрытыми политическими играми. В случае замедления темпов роста российской экономики, будет повод переложить часть ответственности на ЦБ РФ.

Если смотреть фундаментально, в пользу повышения ставки играют возможное ускорение инфляции до конца года и слабость рубля. Но поддержание курса рубля никогда не было главной целью для Банка России. Отметим, что нынешнее ослабление рубля связано с риском расширения санкций к России и общей слабостью валют развивающихся стран, так что повышение ставки вряд ли сильно поможет рублю. Тут нужны другие «лекарства» – улучшение отношений с США и стабилизация динамики развивающихся рынков.

В шахматах есть два термина - цейтнот и цугцванг. Первый означает нехватку времени для обдумывания хода, а второй – положение, когда любое твоё решение может привести к ухудшению позиции. Банк России сейчас находится одновременно в состоянии цейтнота и цугцванга. Любое решение на заседании 14 сентября может быть негативно расценено инвесторами.

Если ЦБ РФ оставит ставку на текущем уровне, то ряд экспертов может сказать, что регулятор теряет контроль за ситуацией, а на решение по ставке повлияли политические власти. Утрата независимости Центробанком негативна для национальной валюты. Это мы видели на примере обвала турецкой лиры после того, как Реджеп Эрдоган негласно запретил ЦБ Турции сильно поднимать ставку. Если же Банк России в пятницу поднимет ставку на 0,25%, то это может быть расценено так, что Центробанк пошёл на поводу у рынка. При этом, если до конца года ситуация на развивающихся рынках стабилизируется, к ЦБ РФ будет вопрос – была ли необходимость поднимать ставку?

Отметим, что заседание 14 сентября будет с пресс-конференцией Эльвиры Набиуллиной и публикацией доклада по денежно-кредитной политике. Так что у ЦБ РФ есть дополнительные инструменты, чтобы уверить рынки в контроле за ситуацией. Для успокоения инвесторов может быть достаточно того, чтобы показать адекватную оценку сложившейся ситуации и сохранить «холодную голову». По всей видимости, решение по ставке будет приниматься в последний момент, чтобы учесть все нюансы. Позитивно, что перед заседанием ЦБ РФ в четверг состоятся заседания ЕЦБ и Банка Турции: у российского регулятора будет дополнительная информация для осмысления.

Роман Ткачук, старший аналитик Альпари