Почему акции «Русала» сегодня показывают взрывной рост?

Бумаги «Русала» сегодня растут на 15%, полностью отыграв снижение последних двух недель. С начала сентября акции компании находились под давлением на фоне вероятного отказа от закупок российского алюминия со стороны европейских трейдеров. Окончательное решение по этому вопросу должно быть принято 12-14 сентября: не исключено, что решение по этому вопросу будет в пользу «Русала».

Ещё более важное решение относительно «Русала» будет приниматься 23 октября – в момент дедлайна по санкциям со стороны США. Учитывая, что «Русал» крупный поставщик алюминия на мировом рынке, потенциальное расширение санкций приведёт к перебоям поставок металла на мировых рынках и проблемам американских корпораций в том числе. Исходя из этого, шансы на снятие санкций сохраняются.

Если все же санкции будут расширены со стороны западных стран, «Русал» получит поддержу со стороны российских властей. Дополнительно о поддержке «Русала» было заявлено на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. В ближайший месяц компания создаст новые офшоры, а российское правительство выразило готовность закупать алюминий в резервы. Акции «Русала» сейчас перепроданы, потенциал роста составляет 15%-30%.

Роман Ткачук, старший аналитик Альпари