Глазьев обвинил Банк России в девальвации рубля

Главным фактором, повлиявшим на падение курса рубля, стало «неисполнение Центральным банком своих конституционных обязанностей» по обеспечению устойчивости курса национальной валюты. Такое заявление в кулуарах Восточного экономического форума во Владивостоке сделал советник президента России Сергей Глазьев. Директор аналитического департамента Альпари Александр Разуваев отмечает, что он очень редко согласен с высказываниями Сергея Глазьева, так как не разделяет его социалистические взгляды, а некоторые идеи считает не рыночными и популистскими. Однако в данной истории, эксперт считает, что он частично прав:

– Конечно, Центробанк в России таргетирует инфляцию, а не валютный курс. Вообще ориентироваться на курс чужой валюты это признак периферийной экономики. Плюс спекулянты обеспечивают ликвидность, так как покупают риск. Без спекулянтов нет ни валютного, ни фондового рынка.

Однако дьявол кроется в деталях. Банк России с помощью валютных интервенций мог бы обеспечить менее волатильный курс рубля, сохранив нервы финансовым директорам компаний и простым гражданам. Более сильный рубль избавил бы от необходимости повышать ключевую ставку, подстегнул бы привлекательность российских активов.

Почему же Банк России в очередной раз допустил игру против рубля. Думаю, ответ прост и лежит на поверхности. Прежде всего, интересы казны. До конца года за счет слабого рубля бюджет получит более 2,5 трлн руб. Ну и лоббизм экспортеров тоже не стоит недооценивать.

Мы по-прежнему полагаем, что на 1 июля 2019 года курс составит около 62 руб. за доллар США.