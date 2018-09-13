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Глазьев обвинил Банк России в девальвации рубля

13 сентября 2018

Главным фактором, повлиявшим на падение курса рубля, стало «неисполнение Центральным банком своих конституционных обязанностей» по обеспечению устойчивости курса национальной валюты. Такое заявление в кулуарах Восточного экономического форума во Владивостоке сделал советник президента России Сергей Глазьев. Директор аналитического департамента Альпари Александр Разуваев отмечает,  что он очень редко согласен с высказываниями Сергея Глазьева, так как не разделяет его социалистические взгляды, а некоторые идеи считает не рыночными и популистскими. Однако в данной истории, эксперт считает, что он частично прав:

– Конечно, Центробанк в России таргетирует инфляцию, а не валютный курс. Вообще ориентироваться на курс чужой валюты это признак периферийной экономики. Плюс спекулянты обеспечивают ликвидность, так как покупают риск. Без спекулянтов нет ни валютного, ни фондового рынка.

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Однако дьявол кроется в деталях. Банк России с помощью валютных интервенций мог бы обеспечить менее волатильный курс рубля, сохранив нервы финансовым директорам компаний и простым гражданам. Более сильный рубль избавил бы от необходимости повышать ключевую ставку, подстегнул бы привлекательность российских активов.

Почему же Банк России в очередной раз допустил игру против рубля. Думаю, ответ прост и лежит на поверхности. Прежде всего, интересы казны. До конца года за счет слабого рубля бюджет получит более 2,5 трлн руб. Ну и лоббизм экспортеров тоже не стоит недооценивать.

Мы по-прежнему полагаем, что на 1 июля 2019 года курс составит около 62 руб. за доллар США.


/ СИА /
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