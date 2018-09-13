Средняя зарплата программистов в Иркутске – 47 500 руб.

Сегодня в России уже в девятый раз отмечается День программиста, одной из самых стремительно развивающихся профессий последних лет. К празднику аналитики HeadHunter подготовили обзор рынка труда в ИТ-отрасли в Иркутске.

По данным hh.ru, доля вакансий в ИТ сегодня составляет 6% от общего числа предложений, а программирование стало одной из самых востребованных специализаций.

С начала года, динамика предложений в сфере составила +48% (по отношению к данным прошлого года), соискателей же стало больше на 4%. На одну вакансию в Иркутске претендуют примерно два кандидата, то есть работодателям найти новых сотрудников не так просто. А активное развитие сферы будет способствовать тому, что дефицит кадров сохранится в ближайшие годы.

Среднее зарплатное предложение для программистов в России в этом году составило 62500 рублей в месяц, в Иркутске – 47 500 рублей. При этом, доход может значительно отличаться от уровня специалиста, его специализации и региона.

«Уровень оплаты труда и бонусы – один из ключевых критериев при выборе работодателя для ИТ-специалистов. Но решающими факторами очень часто становится возможность для профессионального развития и привлекательность проектов, над которыми предстоит работать.

В последние годы сфера информационных технологий стала самой привлекательной для трудоустройства: в ИТ хотел бы работать каждый пятый российский соискатель. Это больше, чем в добывающем или нефтегазовом секторах, которые традиционно очень популярны в России.», - рассказывает Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь.

В тройку самых популярных языков программирования в России входят javascript, Php и c++ - именно они чаще всего указаны в резюме соискателей ИТ-отрасли.