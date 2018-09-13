Денис Скороходов из ИНК признан лучшим риск-менеджером 2018 года

В этом году в рамках Всероссийской профессиональной премии «Репутация», одной из самых престижных наград российского финансового сообщества, впервые была открыта номинация «Лучший риск-менеджер 2018». Она учреждена автономной некоммерческой организацией «Институт стратегического анализа рисков управленческих решений». Лучшим среди 16 кандидатов экспертный совет признал начальника отдела управления рисками ООО «ИНК» Дениса Скороходова.

Новая номинация призвана поддерживать престиж профессии «риск-менеджер», поднять на новый уровень профессиональную и социальную ответственность перед обществом российских специалистов по управлению рисками, выявить наиболее достойных и уважаемых коллег в профессиональном сообществе и представить их широкой аудитории. В июле-августе специалисты Института стратегического анализа рисков управленческих решений выбрали 16 номинантов из числа наиболее активных участников сообщества. Первым этапом отбора претендентов стало голосование, по его итогам и результатам анкетирования (учитывался опыт работы специалистов, их профессиональные компетенции и достижения в области управления рисками) был сформирован шорт-лист и передан в экспертный совет премии для окончательного определения лауреатов.

– Для меня победа в конкурсе очень значима и ценна. Это подтверждение правильности выбранного пути и вместе с тем большая ответственность, – отметил Денис Скороходов. – Спасибо всем, кто поддерживал и верил в меня, организаторам премии и лично – генеральному директору ООО «ИНК» Марине Владимировне Седых за лидерство в развитии риск-менеджмента компании и поддержку всех инициатив по развитию риск-культуры. Отдельное спасибо за поддержку и содействие в реализации идей – моему руководителю и наставнику Александру Николаевичу Дорошенко, за сплоченность и нацеленность на результат – моей команде, Василию Ериклинцеву и Ольге Кресс. Вообще я считаю победу в конкурсе результатом командной работы, это победа каждого сотрудника ИНК, который вносит свой вклад в развитие риск-культуры компании.

Церемония награждения лауреатов премии состоялась 11 сентября в Московском театре «Et Cetera» в рамках торжественного приема по случаю празднования Дня финансиста. Поскольку Денис Скороходов по объективным причинам не смог присутствовать на мероприятии, премия ему будет вручена на II Байкальском риск-форуме, который пройдет в Иркутске 27-29 сентября.