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Денис Скороходов из ИНК признан лучшим риск-менеджером 2018 года

13 сентября 2018

В этом году в рамках Всероссийской профессиональной премии «Репутация», одной из самых престижных наград российского финансового сообщества, впервые была открыта номинация «Лучший риск-менеджер 2018». Она учреждена автономной некоммерческой организацией «Институт стратегического анализа рисков управленческих решений». Лучшим среди 16 кандидатов экспертный совет признал начальника отдела управления рисками ООО «ИНК» Дениса Скороходова.

<p>Фото: CFO-Russia</p>

Фото: CFO-Russia

Новая номинация призвана поддерживать престиж профессии «риск-менеджер», поднять на новый уровень профессиональную и социальную ответственность перед обществом российских специалистов по управлению рисками, выявить наиболее достойных и уважаемых коллег в профессиональном сообществе и представить их широкой аудитории. В июле-августе специалисты Института стратегического анализа рисков управленческих решений выбрали 16 номинантов из числа наиболее активных участников сообщества. Первым этапом отбора претендентов стало голосование, по его итогам и результатам анкетирования (учитывался опыт работы специалистов, их профессиональные компетенции и достижения в области управления рисками) был сформирован шорт-лист и передан в экспертный совет премии для окончательного определения лауреатов.

– Для меня победа в конкурсе очень значима и ценна. Это подтверждение правильности выбранного пути и вместе с тем большая ответственность, – отметил Денис Скороходов. – Спасибо всем, кто поддерживал и верил в меня, организаторам премии и лично – генеральному директору ООО «ИНК» Марине Владимировне Седых за лидерство в развитии риск-менеджмента компании и поддержку всех инициатив по развитию риск-культуры. Отдельное спасибо за поддержку и содействие в реализации идей – моему руководителю и наставнику Александру Николаевичу Дорошенко, за сплоченность и нацеленность на результат – моей команде, Василию Ериклинцеву и Ольге Кресс. Вообще я считаю победу в конкурсе результатом командной работы, это победа каждого сотрудника ИНК, который вносит свой вклад в развитие риск-культуры компании.

Церемония награждения лауреатов премии состоялась 11 сентября в Московском театре «Et Cetera» в рамках торжественного приема по случаю празднования Дня финансиста. Поскольку Денис Скороходов по объективным причинам не смог присутствовать на мероприятии, премия ему будет вручена на II Байкальском риск-форуме, который пройдет в Иркутске 27-29 сентября.


<p>Фото: CFO-Russia</p>
/ СИА /
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