Дефляция зафиксирована на розничном рынке продовольствия Иркутской области

На розничном рынке продовольствия Иркутской области зафиксирована дефляция. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на Сергея Петрова,руководителя службы потребительского рынка и лицензирования региона и на данные Иркутскстата.

Цены на продовольственные товары без алкогольных напитков по сравнению с предыдущим месяцем снизились в среднем на 0,3%. В августе зафиксировано снижение розничных цен на такие виды продовольственных товаров первой необходимости как: капуста белокочанная свежая, картофель, лук репчатый, крупа гречневая-ядрица, масло подсолнечное, молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2%, яблоки, морковь, говядина, мука пшеничная, баранина, хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной.

В 2018 году дефляция на продовольственном рынке региона фиксируется ежемесячно, начиная с апреля: цены на продукты по сравнению с предыдущим месяцем в среднем снижались на 0,1%-0,4%.

Темп роста потребительских цен в регионе с начала года на 0,9% ниже, чем в среднем по России и на 0,5%, чем в Сибирском федеральном округе (СФО). В рейтинге 12 регионов СФО Иркутская область продолжает занимать второе место по показателю наименьшего индекса цен на продовольственные товары с начала года.