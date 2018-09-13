Сбербанк дал старт детской олимпиаде БРИКС по математике

Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф в рамках Восточного экономического форума дал старт второй онлайн-олимпиаде по математике для начальных классов BRICSMATH.COM.

Олимпиада была запущена одновременно в Бразилии, России, Индии, Китае и ЮАР. Соревнования проводит российская образовательная платформа «Учи.ру» при поддержке Агентства стратегических инициатив. Участие в них является бесплатным, а онлайн-формат позволяет проявить себя каждому ребенку независимо от уровня его подготовки, социального и географического положения. Задания доступны на 15 языках: русском, английском, китайском, португальском, хинди, а также на всех официальных языках ЮАР. Для участия достаточно компьютера или планшета с доступом в интернет.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Самое важное для каждого родителя — разобраться в том, чего хочет ребенок, почувствовать, понять, какие у него наклонности. Причем с самого раннего возраста. Уже сейчас образование стало непрерывным процессом, учиться нужно всю жизнь. Юным участникам этой онлайн-олимпиады также придется непрерывно повышать свой уровень, приобретать новые знания и навыки».

BRICSMATH.COM состоит из двух туров — пробного и основного. Пробный тур олимпиады прошел в пяти странах в июле и был приурочен к Х саммиту БРИКС. В нем приняло участие более 300 тыс. школьников. Ожидается, что основной тур наберет более 1 млн участников.