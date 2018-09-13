«Сбербанк Инвестиции» и «РВМ Капитал» будут инвестировать в проекты в области коммерческой недвижимости

ООО «Сбербанк Инвестиции» (100%-я дочерняя компания ПАО Сбербанк) и Инвестиционная группа «РВМ Капитал» подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого стороны договорились о возможной совместной реализации инвестиционных проектов в области коммерческой недвижимости в России.

Текущий подход предусматривает, что компании будут совместно выбирать и инвестировать в объекты различных сегментов коммерческой недвижимости, в том числе в офисные, торговые и складские площади.

Совместные проекты могут осуществляться через новый закрытый паевой инвестиционный фонд. «Сбербанк Инвестиции» также рассмотрит возможности прямого инвестирования в отдельные проекты. В случае успешной реализации совместных проектов, доля «Сбербанк Инвестиции» не будет превышать 50% от размера инвестиций, требуемого в рамках каждого отдельного проекта.

Управляющий директор Департамента инвестиционной деятельности Sberbank CIB Джеймс Корриган отметил:

«Мы убеждены, что сотрудничество двух компаний с обширным опытом реализации инвестиционных проектов будет способствовать развитию перспективного, на наш взгляд, сектора коммерческой недвижимости в России, благодаря использованию альтернативных инструментов финансирования и ЗПИФ».

Генеральный директор Инвестиционной группы «РВМ Капитал» Феликс Блинов: «Рынок коммерческой недвижимости сегодня как никогда востребован и привлекателен для инвесторов. Прогнозируемое сокращение депозитного портфеля будет еще больше способствовать развитию этого направления инвестиций. Уверен, что в партнерстве со Сбербанком мы реализуем новые интересные проекты в этом сегменте, для этого у нас есть все ресурсы и возможности».