ВТБ подписал соглашение о сотрудничестве с Забайкальским краем

12 сентября в рамках Восточного экономического форума заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников и заместитель председателя правительства — министр финансов Забайкальского края Марина Кириллова подписали соглашение о сотрудничестве между банком и регионом.

В частности, стороны намерены взаимодействовать в области реализации мероприятий по поддержке инновационного развития промышленного комплекса, технического перевооружения и модернизации предприятий Забайкальского края, укреплять сотрудничество в рамках региональных программ поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе за счет механизмов государственной поддержки.

«ВТБ работает в Забайкальском крае с 1998 года. Банк поддерживает реальный сектор экономики, кредитует предприятия регионального бизнеса и заинтересован в участии в программах, направленных на решение приоритетных задач социально-экономического развития Забайкальского края, укрепление его экономического и промышленного потенциала. Подписание соглашения позволяет укрепить наше сотрудничество и послужит стимулом для развития малого и среднего предпринимательства», — отметил в ходе подписания Денис Бортников.

В свою очередь Марина Кириллова прокомментировала: «Мы считаем банк ВТБ надежным финансовым партнером и рассчитываем, что в результате нашего взаимодействия мы сможем решить первоочередные задачи по обеспечению сбалансированности бюджета Забайкальского края, что создаст финансовую основу реализации программ социального и экономического развития региона».

Банк ВТБ является одним из ведущих участников финансового рынка Забайкальского края. По итогам 7 месяцев доля банка в сфере кредитования среднего и малого бизнеса региона составляет 12%, в сфере привлечения — 18,8%. Объем кредитного портфеля в этом сегменте к 1 августа составил 5 млрд рублей, объем привлеченных средств — 2,4 млрд рублей.