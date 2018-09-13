ВТБ подписал соглашение о сотрудничестве с республикой Бурятия

12 сентября в рамках Восточного экономического форума банк ВТБ и республика Бурятия заключили соглашение о взаимодействии в сфере развития социальной инфраструктуры. Документ подписали глава республики Бурятия Алексей Цыденов и заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников.

Соглашение предусматривает внедрение современных банковских технологий на территории республики, реализацию совместных инвестиционных программ, поддержку инновационного развития и модернизации социально-инфраструктурного комплекса, а также возможности участия банка в финансировании проектов, в том числе, в формате частной концессионной инициативы.

Заместитель президента — председателя правления ВТБ Денис Бортников отметил: «Мы плодотворно сотрудничаем с правительством Бурятии в сфере социально-экономического развития региона — ранее на Петербургском международном экономическом форуме мы договорились о взаимодействии. Сегодняшнее соглашение — дополнительный импульс к расширению этого сотрудничества. Мы намерены совместно участвовать в проектах по созданию инновационного медицинского центра и строительству общеобразовательных учреждений на территории Бурятии».

Глава республики Бурятия Алексей Цыденов прокомментировал: «ВТБ является одним из основных банков-партнеров республики. Кроме поддержки проектов строительства объектов социальной инфраструктуры, мы обсуждаем финансирование ряда проектов по сельскому хозяйству. Отмечу, что в целом ВТБ у нас в республике работает активно и широко поддерживает социально-экономическое развитие Бурятии. Мы намерены продолжать сотрудничество для того, чтобы у нашего бизнеса было больше возможностей для роста и выгодные условия привлечения кредитов».

ВТБ активно реализует комплекс проектов, направленных на укрепление экономики республики. По итогам семи месяцев текущего года общий объем предоставленных региональному бизнесу средств составил 6,2 млрд рублей, в результате корпоративный кредитный портфель подразделения превысил 8,7 млрд рублей. Часть финансирования была выделена в рамках действующих мер государственной поддержки предпринимательства: всего с начала 2018 года ВТБ в Бурятии заключено 12 кредитных соглашений на общую сумму 640 млн рублей по программам льготного кредитования.