ВТБ подписал соглашение о сотрудничестве с Кемеровской областью

12 сентября в рамках Восточного экономического форума заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников и исполняющий обязанности первого заместителя губернатора Кемеровской области Владимир Чернов подписали соглашение о сотрудничестве между банком и регионом.

Стороны намерены участвовать в разработке и реализации совместных инвестиционных программ, поддерживать инновационное развитие промышленного комплекса Кемеровской области, развивать сотрудничество в рамках приоритетных проектов в области жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, инфраструктурного строительства.

По словам заместителя президента-председателя правления банка ВТБ Дениса Бортникова, поддержка институтов малого и среднего предпринимательства является важным фактором экономического роста территорий Российской Федерации.

В ходе подписания Владимир Чернов прокомментировал: «Убежден, сотрудничество с ВТБ, одним из самых надёжных банков страны, поможет нам в реализации наших амбициозных планов по выводу экономики и социальной сферы региона на качественно новый уровень развития».

ВТБ является одним из основных финансовых партнеров для ведущих предприятий крупного, среднего и малого бизнеса Кузбасса. По итогам семи месяцев 2018 г. корпоративный кредитный портфель ВТБ в регионе составил 101,8 млрд рублей. Банк также является проводником мер государственной поддержки предпринимательства в области. Всего в ВТБ в Кузбассе с начала 2018 года заключил пять кредитных соглашений на общую сумму 200 млн рублей.