Сбербанк поможет увеличить российский экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона

Сбербанк готов предоставить компаниям дальневосточных регионов России, имеющим экспортный потенциал, услуги собственной экосистемы бизнес-сервисов. Об этом сообщил в своем выступлении на сессии Восточного экономического форума «Прорыв в АТР: инструменты акселерации экспортно ориентированных МСП» заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов.

В ходе сессии обсуждались перспективы российской торговли со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Было отмечено, что особая роль в увеличении объемов экспорта на рынки Китая, Монголии, Республики Корея, КНДР и Японии может принадлежать субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП). Но пока процент вовлеченных в экспортную деятельность предпринимателей из малого и среднего сегмента не так уж велик.

Из 2,2 млн корпоративных клиентов Сбербанка 200 тыс. являются участниками ВЭД, сообщил заместитель Председателя Правления банка. Среди них 30 % всех экспортеров РФ, уточнил он. По словам А. Попова, денежный объем экспортных сделок клиентов Сбербанка со странами АТР за прошлый год достиг 7,1 млрд долларов, а доля Сбербанка на рынке ВЭД этого региона выросла почти до 17 %. Самый большой в денежном выражении экспорт в Китай (1 млрд 475 млн долл.), значительно меньше клиенты Сбербанка ввозят в Южную Корею и Японию (на 285 и 247 млн долл. соответственно).

По мнению А. Попова, которое поддержали участвовавшие в сессии представители бизнеса и органов государственного управления, кратное увеличение экспорта возможно при вовлечении во внешнеэкономическую деятельность (ВЭД) производителей, ранее ориентированных только на внутренний рынок России.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«К сожалению, не все наши клиенты, продукция которых конкурентоспособна на мировом рынке, сегодня ведут внешнеэкономическую деятельность. Еще более 50 тыс. компаний, пользующихся сервисами и услугами Сбербанка, имеют мощный, но нереализованный экспортный потенциал. Для его реализации и развития мы формируем специальную экосреду участников ВЭД. Специалисты составляют базу потенциальных экспортеров, аккумулируя клиентские данные из различных источников, а также строят и тестируют модели их взаимодействия с другими предприятиями».

Важными факторами раскрытия экспортного потенциала и наращивания объемов экспорта являются системы финансовых сервисов, отметил эксперт. Сегодня, помимо традиционного банкинга и услуг «Сбербанк Бизнес Онлайн», созданных для малых предприятий, Сбербанк предлагает и специализированные внешнеэкономические сервисы: валютный контроль, консалтинг по ВЭД, поиск и проверку надежности бизнес-партнеров, конверсионные операции, , торговое финансирование.

Весомую часть услуг Сбербанка участникам ВЭД предоставляет специализированный портал Bankofpartners.com. Этот банк бизнес-партнеров, отметил Анатолий Попов, станет важнейшей частью создаваемой банком «бесшовной системы» выхода компаний на внешние рынки. Система будет включать в себя предоставление аналитических материалов о состоянии интересующих участника ВЭД мировых рынков, обучение, поиск партнеров и организацию деловых встреч, выставок и зарубежных рекламных кампаний, сертификацию, логистику, целевые субсидии и валютный контроль «под ключ». Однако и уже действующие сервисы экосистемы Сбербанка позволят существенно увеличить объемы российского экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, уверен эксперт.