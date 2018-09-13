Сбербанк и РЭЦ помогут компаниям развить бизнес за рубежом

Сбербанк и Российский экспортный центр (РЭЦ) на Восточном экономическом форуме во Владивостоке подписали соглашение о сотрудничестве в целях развития экспортной деятельности российских организаций.

Документ подписали Президент, Председатель Правления ПАО Сбербанк Герман Греф и генеральный директор Российского экспортного центра Андрей Слепнев.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления ПАО Сбербанк:

«Сбербанк придает огромное значение развитию внешнеэкономической деятельности и позиционирует себя как активного участника ВЭД, мы хотим поддержать российских предпринимателей и помочь компаниям в развитии своего бизнеса за рубежом».

В рамках соглашения планируется реализация совместных инициатив и формирование эффективных инструментов для предпринимателей, направленных на создание благоприятных условий российского экспорта.

АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) — государственный институт поддержки несырьевого экспорта, предоставляющий российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки. РЭЦ работает со всеми экспортерами несырьевой продукции, товаров и услуг без отраслевых ограничений, оказывая поддержку на любом этапе экспортной деятельности от задумки экспортной поставки до постконтрактного обслуживания, в том числе по каналам электронной коммерции.