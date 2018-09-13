«Искусственный интеллект — это часть четвертой промышленной революции, и не применять его — это то же самое, что отказываться от использования электричества»

Сбербанк провел сессию в рамках Всемирного экономического форума «Развитие технологий искусственного интеллекта в торгово-экономических отношениях Дальнего Востока». Модератором дискуссии выступил Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка, который обозначил основной темой для выступающих необходимость использования ИИ в различных отраслях экономики.

Александр Ведяхин, выступая на тему искусственного интеллекта, неоднократно отмечал, что:

«Искусственный интеллект — это часть четвертой промышленной революции, и не применять его — это то же самое, как, собственно говоря, отказываться от использования электричества.

Искусственный интеллект для бизнеса — это прежде всего глобальная перестройка сквозных бизнес-процессов. Готовы ли промышленные предприятия к отсроченному экономическому эффекту, ставшему следствием отсутствия или недостаточности существующих данных? Это стратегический вопрос как для предпринимателей, так и для инвесторов».

В ходе сессии выступили: Дмитрий Алексеев, генеральный директор DNS; Михаил Бурцев, руководитель проекта МФТИ «НейроИнтеллект iPavlov»; Су-Янг Ли, профессор электротехники Корейского института передовых наук и технологий; Вера Адаева, Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов; Самир Саран, президент Observer Research Foundation.

Вера Адаева, Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов:

«На текущий момент у государства нет достаточного количества качественных данных, чтобы развиваться в сторону искусственного интеллекта, потому что ИИ как ребенок, которого надо обучать и развивать. Нам критически не хватает компетенций, что в бизнесе, что в государственном секторе, которые позволяли бы понять, где технологии ИИ нужны и востребованы, а где можно обойтись парочкой стажеров».

Дмитрий Алексеев, генеральный директор DNS:

«Искусственный интеллект не надо представлять как собеседника, с которым можно обсуждать социальные проблемы. Не надо думать, что роботы нас победят и выселят с Земли. ИИ, а точнее — различные алгоритмы, которыми мы все чаще будем пользоваться, — это просто новый инструмент, который окажется у людей. ИИ будет помогать людям, а не заменять их.

Главное — понимать, какой практический результат мы можем извлечь из искусственного интеллекта. Мы в компании DNS понимаем, что нужно заменить экспертов алгоритмами. Мы уже сделали это в ценообразовании, в понимании того, где какой товар должен находиться, закупаться и куда он должен ехать. С этим прекрасно справляются простые алгоритмы по оптимизации.

Специфика Дальнего Востока — в дефиците квалифицированных людей. Нам нужно прикладывать много усилий, чтобы технологическая школа работы с данными здесь развивалась опережающими темпами. Поэтому мы со Сбербанком и Дальневосточным федеральным университетом открываем во Владивостоке Школу цифровой экономики и финансируем этот проект. Это магистральный путь предпринимателей».

Су-Янг Ли, профессор электротехники Корейского института передовых наук и технологий:

«Пока не существует личной связи между искусственным агентом и его собеседником. Моя цель — наделить этого агента чертами личности, чтобы у него была связь с собеседником. Когда мы используем умную колонку, она должна по-разному общаться со мной и моей женой. ИИ должен уметь, например, такую вещь: если вы находитесь в стрессе, то через пять минут разговора с ИИ вы должны освободиться от стресса.

Дилемма в том, как использовать ИИ — как помощника или как разумного человека, который лучше вас понимает, что нужно сделать. ИИ должен учиться на предыдущем опыте пользователя. Это новорожденный ребенок, который может стать и великим политиком, и бизнесменом, и преступником. Нужно научить ИИ морали, этике, задавать ему ценности. И следующий вопрос: "Кто отвечает, если что-то пошло не так?" Если вы не хотите нести ответственность за действия ИИ, не создавайте и не используйте его».

Самир Саран, президент Observer Research Foundation:

«Интеллектуальная машина настолько хороша, насколько вводные данные хороши. Если на входе все хорошо, то и на выходе все будет хорошо. Нужно вводить в машину богатый набор данных, чтобы воспроизводить все человечество».

Михаил Бурцев, руководитель проекта МФТИ «НейроИнтеллект iPavlov»:

«Нужно различать уже существующие наборы алгоритмов, которые решают интеллектуальные задачи, от антропоморфных роботов, ведущих себя как люди, до создания которых еще очень далеко.

ИИ может не только отбирать у людей работу, но и давать ее. Например, жители Индии активно участвуют в создании наборов данных для разработки систем разговорного искусственного интеллекта».