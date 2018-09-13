50 млн рублей грантов на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской области получат пять фермерских хозяйств

Итоги конкурсного отбора по программе развития семейных животноводческих ферм подвели в министерстве сельского хозяйства Иркутской области. Победителями признали пять крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ). Каждое из них получит грантовую поддержку в размере 10 млн рублей.

Среди получателей в этом году – КФХ Артема Халтаева (Аларский район), КФХ Ольги Шпеневой (Балаганский район), КФХ Федора Борхолеева (Баяндаевский район), КФХ Кима Хамаганова (Осинский район), КФХ Максима Дамбинова (Аларский район).

По итогам реализации грантов в течение двух лет создадут пять ферм мясного направления с общим количеством не менее 350-и скотомест. Кроме того, до конца 2018 года будет организовано 19 новых рабочих мест, сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.

В Иркутской области с 2012 года действует целевая программа «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств». Поддержку в 2012-2107 году по ней получили 48 фермерских хозяйств на общую сумму 454,3 млн рублей (в прошлом году – 70 млн рублей).

Сумма гранта составляет от 10 до 11 млн рублей. При этом КФХ должны привлечь не менее 40% собственных средств. Деньги направляются на строительство, реконструкцию или модернизацию ферм, на их комплектацию оборудованием и техникой, а также на приобретение племенных сельскохозяйственных животных.