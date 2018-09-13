Примсоцбанк выступил официальным партнёром выездного заседания Экспертного Совета по развитию ВЭД во Владивостоке

Примсоцбанк выступил официальным партнёром выездного заседания Экспертного Совета по развитию ВЭД, которое прошло 11 сентября на территории ПАО «ВМТП».
В мероприятии приняли участие председатель Экспертного Совета по развитию внешнеэкономической деятельности Андрей Ветлужских, Администрация Приморского края, Дальневосточное таможенное управление, Гильдия «ГЕРМЕС», Ассоциация СРО «НОТП», а также компании-участники ВЭД Приморского края.
— Мы поддерживаем подобные мероприятия, чтобы создавать полноценную повестку дня, учитывающую особенности международных финансовых операций, — рассказала заместитель начальника управления международных и межбанковских операций Надежда Кочергина, — Примсоцбанк имеет большой опыт обслуживания участников ВЭД не только на Дальнем Востоке, но и по всей территории присутствия, включая Москву, Петербург, Сибирь и Урал. Нам есть чем поделиться с бизнесом.
В рамках заседания активно обсуждались вопросы работы с ТОР, проблематики применения ФЗ «О свободном порте Владивосток», применении новых норм и правил таможенного регулирования, поступали предложения об упрощении таможенных операций и использовании современных технологий.
Подробную информацию об обслуживании участников ВЭД в Примсоцбанке можно узнать во всех офисах Банка, на сайте и по номеру Единой справочной службы 8-800-200-42-02.