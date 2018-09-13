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Россельхозбанк расширит сферу интересов на Дальнем Востоке

13 сентября 2018

Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов и министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Козлов на IV Восточном экономическом форуме подписали соглашение о сотрудничестве. 

Документ предусматривает взаимодействие сторон в целях комплексной поддержки экономики Дальневосточного региона, в том числе агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, а также других приоритетных отраслей экономики ДФО. Отдельное внимание в соглашении уделяется инвестиционному кредитованию, участию РСХБ в проектах развития инфраструктуры и внедрения современных банковских технологий в ДФО. 

«На сегодняшний день РСХБ вложил в экономику Дальнего Востока 375 млрд рублей, в том числе в АПК – 212 млрд рублей. При поддержке Банка реализовано свыше 400 инвестпроектов, из которых более 80% уже введено в эксплуатацию. В ближайшие годы Банк продолжит наращивать объемы финансирования АПК Дальнего Востока, а также других перспективных и приоритетных для ДФО отраслей экономики. Уверен, что сотрудничество с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока будет способствовать росту инвестиционной активности и укреплению экспортного потенциала региона», – подчеркнул Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов.

«Дальний Восток можно назвать житницей страны. Индекс сельского хозяйства в ДФО выше, чем в среднем по России. Соответственно очень много дальневосточников трудится в агропромышленном секторе. Поддерживать их, расширять меры финансовой помощи - одна из задач министерства. И в этом вопросе мы намерены развивать взаимодействие с банками. Всё, для отечественного производителя», - отметил министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым  кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.


/ СИА /
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