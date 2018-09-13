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Избраны Председатель Совета директоров и Заместитель Председателя Совета директоров Банка

13 сентября 2018

Совет директоров Связь-Банка (группа Внешэкономбанка) в обновленном составе избрал Председателя и Заместителя Председателя.

Председателем Совета директоров Связь-Банка стал Дмитрий Курдюков, Заместителем Председателя – Олег Голубенцев.


/ СИА /
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