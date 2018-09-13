Сбербанк открыл свой офис в ООО «Сетевая компания «Иркут»

Иркутским отделением Сбербанка открыт операционный офис на площадке ООО «Сетевая компания «Иркут» по адресу: г.Иркутск, ул.Авиастроителей, 28. Данная компания осуществляет управление жилым фондом, в который входит более 190 многоквартирных домов на территории Иркутск-2.

В операционном офисе Сбербанка посетители могут оплатить счета за услуги ООО «Сетевая компания «Иркут», провести перечень других популярных платежных операций, оформить банковскую карту. Также в офисе работает специалист банка, который может дать консультации по банковским продуктам, помочь провести операции в дистанционных каналах банка, подключить услугу Автоплатеж для автоматической оплаты регулярных платежей за коммунальные услуги, связь, за детский сад и др.

«Офис открыт для создания более комфортных условий по приему платежей для более 10 тысяч потребителей, которым предоставляет услуги «Сетевая компания «Иркут». За несколько первых дней работы подразделения мы приняли более тысячи клиентов. Практически все из них отмечают удобство такого формата организации приема платежей», - комментирует заместитель управляющего Иркутским отделением Сбербанка Дарья Ефимова.

Режим работы офиса Сбербанка по адресу ул. Авиастроителей, 28: вторник-пятница - с 9.00 до 18.00, без обеда; в субботу - с 9.00 до 13.00.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.