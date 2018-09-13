Сбербанк принял участие в конкретизации правительственной Программы цифровой экономики

Сбербанк вместе с другими представителями бизнес-сообщества принял активное участие в конкретизации правительственной Программы цифровой экономики. Разработка плана будущих действий, подкрепленных необходимыми ресурсами, перешла в завершающую стадию. Однако некоторые вопросы, связанные с выработкой мер по проактивному противостоянию киберпреступности и повышению киберграмотности как профессиональных участников рынка, так и граждан, требуют развития и пристального внимания. Об этом заявил в своем выступлении на сессии «Цифровизация экономики: возможности и перспективы для Дальнего Востока» Восточного экономического форума заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

В ходе сессии выступили Андрей Бугров, старший вице-президент, заместитель председателя совета директоров ГМК «Норильский никель» и вице-президент ЗАО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС»; Сергей Мытенков, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей; Элина Сидоренко, руководитель рабочей группы Государственной думы РФ по оценкам рисков оборота криптовалюты; Сергей Жигарев, председатель Комитета Государственной думы ФС РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству; Сергей Глазьев, советник Президента РФ; Анатолий Бобраков, заместитель генерального директора по корпоративным вопросам АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона»; Дмитрий Уфаев, генеральный директор Bitfury Russia; Коссар Сохейл, исполнительный операционный директор Bitlish Ltd; Джулия Чарлтон, адвокат, партнер компании Charltons; Алексей Шевцов, управляющий директор, руководитель департамента развития технологий блокчейн государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк).

В дискуссии приняли участие руководитель группы консультирования по перспективным технологиям КПМГ в России и СНГ Николай Легкодимов и сопредседатель Московского регионального отделения ООО «Деловая Россия» Алексей Мостовщиков.

Модератором сессии выступила ведущая программы «Вести» Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании Татьяна Ремезова.

Выступавшие затронули комплекс проблем, стоящих перед Российской Федерацией при переходе к цифровой экономике. Речь шла и о необходимости доработки законодательной базы, и об определении стандартов по взаимодействию государства с бизнесом и гражданами, вплоть до единой трактовки терминов, используемых при описании процессов. В ходе блиц-опроса были названы возможные сферы диджитализации для Дальнего Востока: перевод регистрационных процессов в электронную сферу, возможность электронного мониторинга природных ресурсов, использование Дальневосточного региона для «обкатки» различных цифровых инициатив. Участники сессии рассказали о том, как крупные предприятия и корпорации уже внедряют новые технологии в свои производственные циклы, а также какие бизнес-площадки будут запущены в регионе в ближайшее время.

По мнению экспертов, тенденция цифровизации активов, особенно в сфере финансов, приняла необратимый характер. Криптовалюты, подобно акциям или фьючерсам, уже сейчас начали отражать стоимость любых объектов гражданского оборота. Предприятиям Дальневосточного региона перевод части активов в цифровой формат позволит не просто сократить издержки операций с контрагентами, но и привлечь крупных инвесторов в экономику. Однако в настоящее время существует ряд регуляторных и инфраструктурных проблем, препятствующих развитию новых цифровых технологий и электронной коммерции.

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«При движении в цифровую экономику нас ожидают серьезные риски. К 2022 году потери от глобальной киберпреступности достигнут 8 триллионов долларов. Необходимо создавать систему противодействия, нужна широкая коллаборация не только на национальном, но и межгосударственном уровне, иначе киберпреступники будут всегда находиться на шаг впереди. Понимая это, Сбербанк стал одним из инициаторов создания центра противодействия киберпреступности под эгидой Всемирного экономического форума и будет регулярно проводить международные конгрессы по кибербезопасности с привлечением всех заинтересованных сторон».

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50 % уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50 % акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн клиентов в 20 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.

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