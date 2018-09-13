В поселке Бохан Иркутской области загорелось административное здание

Фото: 38.mchs.gov.ru

В поселке Бохан Иркутской области около 7 часов утра 13 сентября загорелся первый этаж двухэтажного административного здания, выполненного из бруса. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

– Пожару был присвоен повышенный номер сложности, поскольку район является безводным. При помощи пяти пожарных автоцистерн была организована бесперебойная подача воды от водонапорной башни, расположенной в 300 метрах от здания, – прокомментировал начальник Боханского пожарно-спасательного гарнизона Андрей Халматов.

В ликвидации пожара участвовали десять единиц техники и 34 пожарных. В настоящее время производится проливка и разборка строительных конструкций. Общая площадь пожара составила более 40 кв. метров. Погибших, пострадавших нет.

На место выехали эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС России, которым предстоит установить причину пожара. Накануне в здании произошло короткое замыкание силового кабеля без последующего горения. Здание было обесточено, на сегодня были запланированы восстановительные работы.

В настоящее время производится проливка и разборка строительных конструкций. Общая площадь пожара составила более 40 кв. метров. Погибших, пострадавших нет.