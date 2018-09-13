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ТЦ «Экспресс» в Иркутске снова закрыли

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Свердловский районный суд Иркутска запретил эксплуатацию подвала и второго и третьего этажей ТЦ «Экспресс» в областном центре до устранения нарушений требований пожарной безопасности.

Напомним, деятельность этого торгового центра уже приостанавливали в этом году – в мае, когда в здании выявили неработающие системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Как сообщает пресс-служба суда, на этот раз ООО СК «Сибирский Строительный Альянс» обязали оборудовать здание торгового центра автоматической установкой водяного пожаротушения, а подвал – системой дымоудаления.
 


/ СИА /
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