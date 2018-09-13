Промсвязьбанк стал партнером проекта «МФЦ-визитная карточка муниципального образования» в Ростовской области

Главная цель проекта «МФЦ-визитная карточка муниципального образования», инициатором которого выступила администрация региона, — развитие туристского потенциала Ростовской области. При поддержке Промсвязьбанка этот проект был осуществлен в 62 центральных офисах МФЦ 55 городских округов и муниципальных районов.

В рамках проекта в областных МФЦ разместили информационные стенды с картой Ростовской области и данными о главных достопримечательностях городов и районов Дона. Теперь посетители центров могут ознакомиться с краткой информацией о муниципалитете, изучить карту с указанием представляющих историческую ценность объектов культуры, которые стоит посетить. В перспективе на стендах появятся QR-коды, по которым можно будет получить подробные данные о регионе, интересные как туристам, так и местным жителям.



«С помощью этого проекта мы хотим напомнить об истории и наших культурных традициях, информировать наших жителей и гостей о достопримечательностях и объектах туристической инфраструктуры Донского края», — рассказал руководитель управления инноваций в органах власти Правительства Ростовской области Борис Носко.



«Это уже второй проект, который мы реализуем совместно с МФЦ. У банка 10 точек продаж в регионе, и в четырех из них в рамках нашего сотрудничества уже открыты окна центра "Мои документы", что позволяет нашим клиентам получать необходимые госуслуги в банке. Запуская "Визитную карточку", мы хотели, чтобы люди знали как можно больше о родном крае. Надеюсь, что в дальнейшем мы будем развивать этот проект совместно с МФЦ и на своих площадках», – пояснила заместитель регионального директора ОО «Ростовский» Промсвязьбанка Варвара Батырева.