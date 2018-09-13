На недвижимость Приангарья в августе зарегистрировано на 8 тысяч меньше прав и ограничений прав

В августе в Иркутской области зарегистрировано более 30,7 тысяч прав, ограничений прав, обременений объектов недвижимости. Это на 8 тыс. меньше, чем в июле этого года и августе 2017 года. Тогда было зарегистрировано более 38,6 тыс. и 38,8 тыс. прав и ограничений соответственно.

Как сообщает пресс-служба Росреестра, в отношении физических лиц зарегистрировано около 25 тыс. прав и ограничений. В отношении юридических лиц – более 2 тыс. Для сравнения, в августе 2017 года в Иркутской области в отношении физических лиц было зарегистрировано более 30,8 тыс. прав и ограничений, в отношении юридических лиц – чуть более 3,5 тыс.

В прошлом месяце в Приангарье было оформлено в собственность 11,6 тыс. жилых помещений (в августе 2017 года – 14,4 тыс.), около 7 тыс. земельных участков (в августе 2017 года – 10 тыс.) и 42 машино-места (в августе 2017 года – 23).

Также в августе органом регистрации прав выдано более 54 тыс. выписок, справок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), копий документов, аналитической информации, уведомлений об отсутствии сведений в ЕГРН, решений об отказе в предоставлении сведений. В августе 2017 года этот показатель превысил 63 тыс.

Кроме того, в прошлом месяце в Единый государственный реестр недвижимости было внесено 97 записей о невозможности совершения регистрационных действий в отношении недвижимости без личного участия собственника (в августе 2017 года – 162).