В Иркутске прошёл Байкальский интернет-форум

С 3 по 9 сентября состоялась серия событий – выставка первых сайтов иркутских компаний, бизнес-завтрак с экспертами форума, конференция о трендах интернет-маркетинга, секция ИТ-специалистов и уикенд на Байкале. Все они были посвящены развитию интернета в Иркутской области.

Фото предоставлено пресс-службой БИФ 2018

Цель форума – рассказать бизнесу в Иркутске о возможностях продвижения в интернете. Ежегодно главные события в рамках БИФ собирают около 500 человек – маркетологов и рекламистов, руководителей и владельцев бизнеса, журналистов и блогеров, студентов. На форуме можно поделиться своим опытом или спросить совета у коллег, найти сотрудников или работу.

«БИФ проходит в Иркутске уже в десятый раз, и с каждым годом привлекает больше участников, – отметила руководитель оргкомитета «БИФ 2018» Юлия Иванова. – Форум вырастил интернет-маркетологов и предпринимателей. Участники, приходившие к нам несколько лет назад студентами и выпускниками вузов, сейчас занимают позиции ведущих специалистов и директоров по маркетингу, открывают свои компании».

Генеральный партнер форума – Сбербанк – представил участникам обновленную программу «Спасибо от Сбербанка» и рассказал о том, как региональный бизнес может начислять бонусы «Спасибо» своим покупателям.



«Сбербанк уже в четвертый раз выступает генеральным партнером БИФ в Иркутске. Это способствует популяризации эквайринга, позволяет найти новых и расширить сотрудничество с действующими партнерами, а также рассказать широкой аудитории о новых продуктах, появившихся на рынке. Мы активно участвуем в работе площадок, делимся нашими знаниями в данной сфере, а также готовыми бизнес-решениями», – рассказала Юлия Кальвина, заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка.

Материалы с форума (конспекты и записи выступлений спикеров, фото- и видеоотчёты) публикуются в Телеграм-канале «Радио БИФ».

