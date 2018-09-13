Около 1,7 млрд рублей выделено на реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги» в Иркутской области

В границах агломерации Ангарск – Иркутск – Шелехов в 2018 году выделено на реализацию приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» свыше 1,7 млрд рублей. Об этом сообщил первый заместитель губернатора Иркутской области Руслан Болотов во время проверки качества исполняемых работ на дорожных объектах в областном центре.

Фото: vsluh.ru

– Деньги, чтобы реализовать проект в этом году, мы выделили колоссальные. Из средств областного бюджета на софинансирование работ – 832,2 млн рублей, в том числе 242 млн рублей составила субсидия городу Иркутску, из местных бюджетов Иркутска, Ангарска, Шелехова – 131,6 млн рублей. Ключевая задача, стоящая перед дорожниками, не просто их «освоить» – все должно быть выполнено качественно, на должном уровне, – отметил председатель правительства региона.

Проект «Безопасные и качественные дороги» позволяет провести необходимые работы в тех местах, где ранее создавались условия для повышенной аварийности – такая идеология заложена изначально. Руслан Болотов вместе с представителями администрации города Иркутска, руководителями дорожных строительных организаций проверил качество работ на участках от ул. Седова до ул. Байкальской, Седова – Тимирязева – Кожова, ремонт участка автодороги вблизи микрорайона «Союз».

Как сообщает пресс-служба правительства Приангарья со ссылкой на данные регионального министерства строительства и дорожного хозяйства, из 58 ремонтируемых участков автомобильных дорог регионального и местного значения в городах Иркутске, Ангарске, Шелехове на 40 объектах работы завершены. Семь из них уже принято и оплачено, на остальных работают приемные комиссии. Планируется, что до 1 ноября будут завершены все работы.

В Иркутске запланирован ремонт 33,6 км 35 участков автодорог, а также устранение 35 мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, в том числе посредством установки ограждений, светофоров, знаков и т. п. Общая стоимость работ – 753,6 млн рублей (средства федерального бюджета – 412,9 млн руб., областного – 242 млн руб., местного – 97,8 млн руб.). Из 35 объектов ремонта в настоящее время отремонтировано 27 участков, пять введено и оплачено. На 1 сентября освоение средств составило 10%.

– А работ выполнено значительно больше! Кроме ремонта автодорог городу необходимо следить и за финансовым исполнением обязательств, своевременным оформлением документов. Это касается не только областного центра, но и всех муниципалитетов, где реализуются программы строительства, – отметил Руслан Болотов.

Председатель правительства области также заявил, что необходимо активизировать свою работу сотрудникам строительного контроля, потому что замечания по качеству выполнения работ есть.

– Коллеги правильно понимают требования к выполнению качественных показателей. Есть замечания. На трех участках в областном центре будет проводиться перекладка асфальта – там не достигнуты некоторые показатели. На ряде участков подрядчикам работу придется продолжить на следующий год, потому что с таким качеством принимать никто не будет. Из федерального и областного бюджетов на эти цели выделяются значительные средства и при выполнении дорожных работ мы должны добиться соответствующего качества, – подвел итоги рейда Руслан Болотов.