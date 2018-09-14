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МТС создала digital-платформу для продвижения малого и среднего бизнеса

14 сентября 2018

ПАО «МТС», крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, запустил платформу для digital-рекламы, которая позволит предпринимателям и компаниям малого и среднего бизнеса проводить таргетированные коммуникации с клиентами в цифровой среде. Пользователи платформы смогут повысить точность и релевантность рекламы, настраивая коммуникации по более чем 120 параметрам, которые МТС постоянно улучшает с помощью алгоритмов Big Data и машинного обучения.

Облачная платформа МТС Маркетолог объединяет в одном пользовательском интерфейсе возможность таргетировать рекламу в интернете, SMS, Viber и e-mail, а также начислять клиентам кэшбэк за покупки. Подключившись к платформе, пользователь имеет возможность самостоятельно, без дополнительных звонков и обращений в офисы оператора, запустить коммуникацию со своими клиентами.

«В России начался процесс включения малого бизнеса в цифровую экономику - предприниматели все чаще стали применять в повседневной работе современные digital-продукты. Наибольший интерес вызывают инструменты управления торговлей и мобильная реклама, которые прямо влияют на рост продаж, - отметил вице-президент МТС по маркетингу Вячеслав Николаев. - Малый бизнес не может себе позволить глобальные рекламные кампании с массовым охватом, поэтому наиболее эффективными являются быстрые и адресные коммуникации с узкими целевыми аудиториями. Новая платформа МТС даст возможность предпринимателям эффективно налаживать связи со своей аудиторией и расширит портфель цифровых решений МТС для бизнеса».

Платформа позволяет использовать каскадные коммуникации, то есть последовательно через несколько рекламных каналов, знакомить потенциального клиента с продуктом или брендом. Клиенты МТС могут использовать для рассылок и собственную базу контактов, которая будет храниться в защищенном облаке. 


/ СИА /
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