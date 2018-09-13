Навстречу людям: Минфин стабилизирует курс рубля

На этой неделе Минфин отменил размещение выпусков ОФЗ, это позитивно сказалось на долговом рынке и курсе рубля. За три дня ОФЗ выросли на 2%, а рубль укрепился на 3%. Cтарший аналитик Альпари Роман Ткачук считает, что размещение ОФЗ для физических лиц в текущий момент - хорошая идея. Объём размещение небольшой, а размещение среди физических лиц не окажет давление на долговой рынок в целом, рассуждает эксперт Альпари.

– На фоне восстановления рубля вполне возможно на следующей неделе Минфин вернётся к размещению ОФЗ среди широкого круга инвесторов - годовой план нужно выполнять. Многое будет зависеть от динамики рубля завтра и решения Банка России по ставке в пятницу, реакция на решение регулятора, как лакмусовая бумажка, покажет общее настроение инвесторов и их готовность покупать новые выпуски ОФЗ.