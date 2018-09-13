Новости

Навстречу людям: Минфин стабилизирует курс рубля

13 сентября 2018

На этой неделе Минфин отменил размещение выпусков ОФЗ, это позитивно сказалось на долговом рынке и курсе рубля. За три дня ОФЗ выросли на 2%, а рубль укрепился на 3%. Cтарший аналитик Альпари Роман Ткачук считает, что размещение ОФЗ для физических лиц в текущий момент - хорошая идея. Объём размещение небольшой, а размещение среди физических лиц не окажет давление на долговой рынок в целом, рассуждает эксперт Альпари.

– На фоне восстановления рубля вполне возможно на следующей неделе Минфин вернётся к размещению ОФЗ среди широкого круга инвесторов - годовой план нужно выполнять. Многое будет зависеть от динамики рубля завтра и решения Банка России по ставке в пятницу, реакция на решение регулятора, как лакмусовая бумажка, покажет общее настроение инвесторов и их готовность покупать новые выпуски ОФЗ.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Разворот. В России впервые с 2014 года может подняться ключевая ставка
Цейтнот и цугцванг для Центробанка
Повышать или не повышать? Как отреагирует рынок на решение ЦБ по ключевой ставке
Ниже не будет. Как изменится ключевая ставка в ближайшее время?
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании