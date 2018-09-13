Турецкая лира вытягивает рубль из пропасти. Как поступит Банк России?

Повышенная волатильность сегодня наблюдается в турецкой лире. В 12:00 мск курс доллар/лира скакнул вверх на 4,5% к 6,54 после слов Реджепа Эрдогана о необходимости снижения ключевой ставки. Но Центробанк Турции в 14:00 мск неожиданно ослушался президента и объявил о повышении процентной ставки с 17,75% до 24%, после чего лира укрепилась на 7% до 6,1. Старший аналитик Альпари Роман Ткачук отмечает, что с экономической точки зрения ужесточение денежно-кредитной политики вполне оправдано, оно сдержит инфляцию и поддержит лиру. Но такой шаг, вероятно, вызовет недовольство у президента страны:

– Формально ЦБ Турции независим от президента, но ранее он следовал призывам Эрдогана не поднимать ставку. Несогласованность финансовых и политических властей Турции настораживает инвесторов, по всей видимости экономический кризис в этой стране далёк от завершения.

На фоне роста лиры рубль также ускорил своё укрепление - курс доллар/рубль откатился к отметке 68,3. Громких заявлений от Центробанка РФ на завтрашнем заседании мы не ждём, но интрига есть - поднимет ли ЦБ ставку на 0,25% или оставит на текущем уровне?