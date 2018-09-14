Где баланс выгод и потерь в гонке за эскроу в сфере недвижимости

12 сентября в пресс-центре МИА «Россия Сегодня» состоялся круглый стол на тему: "Москва или регионы: баланс выгод и потерь в гонке за эскроу в сфере недвижимости". В мероприятии приняли участие член правления банка «Российский капитал» Кирилл Гришанов, исполнительный директор управления по работе с клиентами крупного и среднего бизнеса Сбербанка Денис Ковриженко, а также застройщики и эксперты строительной отрасли.

Участники круглого стола обсудили новые механизмы финансирования жилищного строительства. Президент РФ В. В. Путин в июле 2018 года подписал закон, предусматривающий создание новой системы финансирования жилищного строительства. Он должен усилить защиту прав дольщиков. Одно из основных изменений закона – застройщики теряют право напрямую привлекать деньги дольщиков с 1 июля 2019 года. Покупатель отдает деньги не напрямую в кассу застройщику, а на счет эскроу в уполномоченный банк, который хранит их и отдает девелоперу только после того, как дом будет введен в эксплуатацию. Тот же банк будет выделять кредит застройщику в рамках проектного финансирования.

Кирилл Гришанов рассказал, что большинство застройщиков уже видят преимущества нового механизма. «Уже сейчас в банк "Российский капитал" поступили заявки от застройщиков на сумму более 130 миллиардов рублей", — рассказал он.

В части проектного финансирования "Российский капитал" в начале сентября одобрил первую сделку по кредитованию застройщика с использованием счетов эскроу – кредитную линию в размере 324 миллионов рублей для застройщика ООО "ПрофАльянс" на реализацию проекта строительства многоквартирного жилого дома в Нижнем Новгороде. Она обеспечивает полное покрытие расходов на завершение строительства дома.

Новый механизм также надежно защищает права граждан и их инвестиции в жилищное строительство. «Проекты будут устойчивыми, достройка проектов практически гарантирована, не будет нужды беспокоиться и проверять, насколько надежен выбранный застройщик», – пояснил Кирилл Гришанов. У граждан появится партнер в лице банка, который будет нести большую часть рисков.

Для банков открываются значительные возможности финансировать индустрию объемом более 4 трлн руб. "До конца года ДОМ.РФ предложит инструмент — гарантирование. Суть следующая: банки смогут от института развития получать гарантию или поручительство, которое позволит снизить риск-вес кредита при расчете достаточности капитала в пять раз: со 100% до 20%. Это большая помощь", - сказал Кирилл Гришанов.