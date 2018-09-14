Sberbank CIB признан самым инновационным инвестиционным банком в Центральной и Восточной Европе в 2018 году по версии журнала The Banker

Sberbank CIB, корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка, сообщает о получении премии в области инвестиционных банковских услуг по версии журнала The Banker за 2018 год в номинации «Самый инновационный инвестиционный банк в регионе Центральной и Восточной Европы». Престижная ежегодная премия ведущего финансового журнала мира присуждается жюри, в которое входят авторитетные эксперты отрасли, с целью отметить лучшие и наиболее инновационные инвестиционные банки в мире. В 2014 и 2016 годах The Banker уже присуждал Sberbank CIB данную награду и в этом году вновь отметил его лидерство в области инвестиционных банковских услуг в регионе.

Cтарший вице-президент, руководитель Sberbank CIB Игорь Буланцев: «Инновации сегодня в значительной степени определяют успешность корпоративно-инвестиционного бизнеса. За последний год мы добились впечатляющих результатов в этом направлении и гордимся признанием наших достижений рынком. Получить эту престижную награду в третий раз для нас – мощный мотив идти дальше по пути инновационного развития и цифровых технологий. Отмеченные The Banker сделки не были бы возможны без эффективной работы команды, ориентированной в первую очередь на высший уровень соответствия продуктов и решений целям сделок и интересам наших клиентов».

Sberbank CIB был удостоен награды за весомый вклад и инновационный подход к проведению крупных сделок в регионе, включая значимые транзакции в сферах структурной, географической и технологической инноваций.