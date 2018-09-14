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Промсвязьбанк улучшил условия конвертации для крупных сумм

14 сентября 2018

Промсвязьбанк улучшил условия конвертации "Спецкурс онлайн" для сумм от 100 тыс. руб. Предложение действует по операциям конвертации в интернет- и мобильном банке, а также в офисах Промсвязьбанка.

При конвертации от 100 тыс. руб. в интернет- и мобильном банке или от 500 тыс. руб. в офисе разница между покупкой-продажей составит 0,8 руб, то есть 40 копеек на покупку или продажу к валютному рынку. При конвертации 1-6 млн руб. разница составит 0,5 руб. (25 копеек на продажу или покупку к валютному рынку), 6-65 млн руб. – 0,3 руб. (15 копеек на продажу или покупку к валютному рынку). Предложение носит временный характер.

Для совершения операции в интернет- и мобильном банке необходимо воспользоваться операцией "Обмен валюты", при сумме операции свыше 100 тыс. руб. (либо эквивалент) и выбрать опцию "Спецкурс онлайн". После ознакомления с условиями услуги и подтверждения предварительных условий сделки клиенту будет предложен онлайн-курс, который меняется в зависимости от курса валютного рынка.

«Мы заметили повышение интереса клиентов к валютообменным операциям и предлагаем своим клиентам выгодные условия конвертации в цифровых каналах и офисах банка», — отмечает директор по депозитным и расчетным продуктам Промсвязьбанка Наталья Волошина.


/ СИА /
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