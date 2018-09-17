Профессионалы рынка обсудят перемены на рынке недвижимости и ипотеки в «Точке кипения» 20 сентября

С 1 июля в России вступили в силу поправки в закон о долевом строительстве. После ужесточения правил игры многие застройщики повысили цены, аргументируя это высоким спросом на жилье. И это понятно: ипотечные ставки снижались несколько лет подряд, а в 2018 году ставка опустилась ниже психологически важного уровня – 10% годовых, доступность жилья росла, объемы выдачи ипотечных кредитов били все рекорды. Но недавно ЦБ заявил, что не исключает возможности повышения ставок.

Есть ли предпосылки для повышения ставок по ипотеке? И стоит ли поторопиться с получением кредита? Продолжат ли расти объемы выдачи ипотеки? На какую недвижимость можно получить ипотеку и какие новые ипотечные программы появились на рынке? Есть ли опасность возникновения ипотечного пузыря? Как введенные поправки в законодательство отразились на рынке российской недвижимости? Что изменится для покупателей? И можно ли сейчас рассматривать вложения в недвижимость как прибыльную инвестицию?

Именно этим темам будет посвящен традиционный «Завтрак с коллегами», который пройдет в Иркутске 20 сентября в «Точке кипения». Напомним, что данный формат объединяет профессиональных участников рынка недвижимости.

Специально приглашенные гости – эксперты Газпромбанка – ответят на самые актуальные и злободневные вопросы участников.

Илона Толстоухова, руководитель комитета по коммерческой недвижимости Байкальского представительства Российской гильдии управляющих и девелоперов:

«На "Завтраке с коллегами" вы из первых уст узнаете об изменениях на рынке ипотеки и недвижимости, сможете высказать свою точку зрения и рассказать о своем опыте. В результате вы получите новые идеи и реальные инструменты для сотрудничества, полезные знакомства и положительные эмоции, а также заряд бизнес-энергией».

Екатерина Витязева, заместитель директора Иркутской дирекции по развитию бизнеса Филиала Банка ГПБ (АО) «Восточно-Сибирский», г. Иркутск:

«На сегодняшний день сформировались конкретные макроэкономические факторы, которые препятствуют дальнейшему снижению ключевой ставки ЦБ. Безусловно, в ближайшее время стоит ожидать изменений и на рынке ипотеки, замершем "в ожидании". Не секрет, что рост ипотечного кредитования в нашей стране напрямую влияет на строительную отрасль. В рамках "Завтрака с коллегами" мы обсудим совместные перспективы развития в столь непростое время».

Вадим Иванов, начальник отдела клиентских отношений Филиала Банка ГПБ (АО) «Восточно-Сибирский», г. Красноярск:

«"Завтрак с коллегами" необходим каждому его участнику: мы сможем обменяться опытом, подискутировать на тему меняющихся условий рынка, в рамках которого взаимодействуем. Со своей стороны я акцентирую внимание на изменениях Федерального закона № 214-ФЗ, а также направлениях поддержки строительной отрасли со стороны Газпромбанка».

Время: 20 сентября, 10:00

Место: Иркутск, ул. 5 Армии, д. 2/1, 6 этаж, «Точка кипения»

Стоимость: Бесплатно

Общая продолжительность мероприятия: 90 минут.

Предварительная регистрация обязательна, количество мест ограничено! Для регистрации отправьте сообщение на почту 622-905@mail.ru указав имя и фамилию, контактный телефон, название организации и должность.