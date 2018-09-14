Семь жителей Иркутской области претендуют на гранты бизнес-школы СКОЛКОВО

Жители 11 городов Сибирского федерального округа будут бороться за право получения грантов в рамках самого масштабного конкурса Московской школы управления СКОЛКОВО. В этом году в конкурсе принимает участие 2295 претендентов. В общей сложности из СФО поступило 53 заявки на участие в конкурсе. Это почти в 9 раз больше, чем в ходе прошлого отбора. По итогам конкурса наиболее талантливым претендентам будут выделены стипендии на полную или частичную оплату обучения по программе СКОЛКОВО MBA.
Больше половины из 53 заявок, поступивших на конкурс грантов бизнес-школы СКОЛКОВО из Сибирского федерального округа, пришло из Новосибирска: 29 жителей города претендуют на победу, сообщает пресс-служба Московской школы управления СКОЛКОВО. Это пятый показатель в России.
Остальные регионы СФО представляют значительно меньшее количество участников. Так, из Иркутской области поступило семь заявок (шесть из Иркутска и одна из Братска), а из Красноярского края – шесть заявок (пять из Красноярска и одна из Ачинска).
Остальные 10 претендентов проживают в Кызыле, Томске, Омске, Абакане, Рубцовске и Барнауле.
«Конкурс грантов СКОЛКОВО MBA уже побил все рекорды и превратился в глобальное событие. Мы получили более 2000 заявок из 110 городов России и мира, в том числе из Вены, Гамбурга, Хельсинки, Праги, Лос-Анджелеса, Еревана, Дубая и других, что для конкурса грантов – беспрецедентный результат! Я рад огромному интересу к бизнес-образованию и бизнес-школе СКОЛКОВО, который только увеличивается среди молодых и талантливых представителей разных регионов России. Талант – это новая валюта ХХI века, которая открывает двери, помогает попасть в среду активных и амбициозных единомышленников и получить лучшее бизнес-образование в России», – говорит Марат Атнашев, ректор Московской школы управления СКОЛКОВО
Города-лидеры СФО:
Московская школа управления СКОЛКОВО регулярно выделяет гранты наиболее талантливым абитуриентам программы MBA. Размер стипендии варьируется от 15 тыс. до 30 тыс. евро, что позволяет оплатить от 25% до 50% обучения. Однако в этом году впервые будут разыграны два гранта, покрывающие 100% стоимости курса – 60 тыс. евро. Во многом именно этим и обусловлено огромное количество заявок: в этом году в конкурсе приняли участие почти 2300 человек, что в 10 раз больше, чем в ходе прошлого отбора. Среди соискателей представлено несколько десятков соискателей из ближнего и дальнего зарубежья – США, Объединенных Арабских Эмиратов, Великобритании, Германии, Австрии, Чехии, Финляндии, а также Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Украины, Белоруссии, Армении.
Подача заявки на участие в конкурсе грантов – это первый этап, за которым следует еще ряд испытаний. Соискателям предстоит написать эссе о том, почему они хотят получить степень MBA, сдать тест по английскому языку, посетить Assessment day и принять участие в разборе кейсов и работе в команде. Все те, кто успешно пройдут эти этапы, попадут в финал, где участникам будет предложено решить сложный кейс и защитить бизнес-проект перед комиссией. Два победителя получат гранты по 60 тыс. евро, обладатели второго и третьего места – по 30 тыс. и 15 тыс. евро соответственно.