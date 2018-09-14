Семь жителей Иркутской области претендуют на гранты бизнес-школы СКОЛКОВО

Жители 11 городов Сибирского федерального округа будут бороться за право получения грантов в рамках самого масштабного конкурса Московской школы управления СКОЛКОВО. В этом году в конкурсе принимает участие 2295 претендентов. В общей сложности из СФО поступило 53 заявки на участие в конкурсе. Это почти в 9 раз больше, чем в ходе прошлого отбора. По итогам конкурса наиболее талантливым претендентам будут выделены стипендии на полную или частичную оплату обучения по программе СКОЛКОВО MBA.

Фото: agrocompost.ru

Больше половины из 53 заявок, поступивших на конкурс грантов бизнес-школы СКОЛКОВО из Сибирского федерального округа, пришло из Новосибирска: 29 жителей города претендуют на победу, сообщает пресс-служба Московской школы управления СКОЛКОВО. Это пятый показатель в России.

Остальные регионы СФО представляют значительно меньшее количество участников. Так, из Иркутской области поступило семь заявок (шесть из Иркутска и одна из Братска), а из Красноярского края – шесть заявок (пять из Красноярска и одна из Ачинска).

Остальные 10 претендентов проживают в Кызыле, Томске, Омске, Абакане, Рубцовске и Барнауле.

«Конкурс грантов СКОЛКОВО MBA уже побил все рекорды и превратился в глобальное событие. Мы получили более 2000 заявок из 110 городов России и мира, в том числе из Вены, Гамбурга, Хельсинки, Праги, Лос-Анджелеса, Еревана, Дубая и других, что для конкурса грантов – беспрецедентный результат! Я рад огромному интересу к бизнес-образованию и бизнес-школе СКОЛКОВО, который только увеличивается среди молодых и талантливых представителей разных регионов России. Талант – это новая валюта ХХI века, которая открывает двери, помогает попасть в среду активных и амбициозных единомышленников и получить лучшее бизнес-образование в России», – говорит Марат Атнашев, ректор Московской школы управления СКОЛКОВО

Города-лидеры СФО:

Источник: пресс-служба Московской школы управления СКОЛКОВО

Справка:

Московская школа управления СКОЛКОВО регулярно выделяет гранты наиболее талантливым абитуриентам программы MBA. Размер стипендии варьируется от 15 тыс. до 30 тыс. евро, что позволяет оплатить от 25% до 50% обучения. Однако в этом году впервые будут разыграны два гранта, покрывающие 100% стоимости курса – 60 тыс. евро. Во многом именно этим и обусловлено огромное количество заявок: в этом году в конкурсе приняли участие почти 2300 человек, что в 10 раз больше, чем в ходе прошлого отбора. Среди соискателей представлено несколько десятков соискателей из ближнего и дальнего зарубежья – США, Объединенных Арабских Эмиратов, Великобритании, Германии, Австрии, Чехии, Финляндии, а также Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Украины, Белоруссии, Армении.

Подача заявки на участие в конкурсе грантов – это первый этап, за которым следует еще ряд испытаний. Соискателям предстоит написать эссе о том, почему они хотят получить степень MBA, сдать тест по английскому языку, посетить Assessment day и принять участие в разборе кейсов и работе в команде. Все те, кто успешно пройдут эти этапы, попадут в финал, где участникам будет предложено решить сложный кейс и защитить бизнес-проект перед комиссией. Два победителя получат гранты по 60 тыс. евро, обладатели второго и третьего места – по 30 тыс. и 15 тыс. евро соответственно.