Призовой фонд IV Байкальского кинопитчинга составит более 650 тысяч рублей

25-го сентября в рамках XVII Байкальского международного кинофестиваля «Человек и природа» им. В.Г. Распутина и Всероссийского Питчинга Дебютантов в г. Иркутске состоится IV Байкальский питчинг кинопроектов. Об этом сообщает пресс-служба Молодёжного центра Иркутского областного отделения

Союза кинематографистов России.

Фото: vtomske.ru

В шорт-лист вошли 6 проектов в номинации «Игровое кино» и 6 проектов в номинации «Документальное кино». Они будут представлены для публичной защиты кинематографистами из Иркутска, Абакана, Читы, Улан-Удэ, Красноярска и Москвы.

Победитель в каждой номинации получит денежный приз от «Иркутского областного кинофонда» в размере 80 000 рублей.

Так же Экспертный совет выберет «Гран-при» (один проект из любой номинации), обладатель которого получит денежный приз Фонда Президентских грантов в размере 500 000 рублей.

Кроме того, эксперты определят обладателей сертификатов на аренду оборудования от «Иркутского областного кинофонда», «Baikal Cinema Rental» и «Первое кино. Байкал».

Справка:



Организаторы: Союз кинематографистов России при поддержке Фонда Президентских грантов, Молодежного центра Иркутского областного отделения Союза кинематографистов России, ОГАУК «Иркутский областной кинофонд», Национального фонда поддержки правообладателей, компании CANON, Иркутского областного отделения Союза кинематографистов России.



Всероссийский Питчинг Дебютантов учрежден в рамках Международного Санкт-Петербургского культурного форума в 2016 году и проводится при поддержке Фонда Президентских грантов. В период с сентября 2018 года по декабрь 2019 года питчинги пройдут в следующих городах: Москва, Санкт-Петербург, Барнаул, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Петрозаводск, Сочи, Ставрополь, Тюмень, Якутск, Ялта и других городах России. Питчинги проводятся как в рамках кинофестивалей, так и отдельными мероприятиями при поддержке Администраций регионов, региональных отделений Союза кинематографистов России и Молодежного центра Союза кинематографистов России. В Оргкомитет питчинга входят Первый заместитель Председателя Союза кинематографистов России Николай Бородачев, Председатель Московской организации Союза кинематографистов России Евгений Герасимов, режиссеры Владимир Хотиненко и Сергей Мирошниченко, сценарист Юрий Коротков, а также руководители Молодежного центра СК РФ и партнеры проекта.