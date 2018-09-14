«Ростелеком» предлагает иркутянам протестировать «Умный дом» на «Фестивале загородной жизни»

«Ростелеком» представит интеллектуальные решения «Умный дом. Безопасность» и «Умный дом. Видеонаблюдение» на «Фестивале загородной жизни», который пройдет 15 сентября в Иркутске на площади Кирова. Для гостей мероприятия оператор организует интерактивную зону, где любой желающий под руководством специалистов сможет протестировать услуги. Посетители стенда увидят, как «Умный дом» может предотвратить наиболее опасные сценарии, возникновения пожара и затопления.

«Сегодня мы видим, что все больше людей стремятся переехать за город и при этом сохранить привычный комфорт и безопасность жизнедеятельности, – комментирует заместитель директора Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Александр Теленкевич. ­– С помощью нашего «Умного дома» можно оборудовать помещение любого класса: обычный дом, загородную резиденцию, апартаменты».

Специалисты «Ростелекома» помогут с выбором услуги и ее комплектации на этапе проектировки загородного участка и до финальной застройки и процесса создания уюта в усадьбе. Также эти интеллектуальные решения можно интегрировать уже в готовое строение.

На фестивале производители техники и оборудования, лидеры рынка загородной недвижимости расскажут о своих проектах и предложениях, предоставят специализированную литературу, товары для отдыха на свежем воздухе. По словам организаторов, главной темой мероприятия будет культура загородной жизни. Посетители узнают обо всех тонкостях и нюансах жизни в гармонии с собой и природой. Кульминационным моментом станет розыгрыш земельного участка под индивидуальное строительство.

Для информации: Базовый комплект «Умный дом. Безопасность» включает в себя датчики движения и открытия окон и дверей. В расширенный дополнительно входят датчики протечки воды и задымления. Всем оборудованием управляет контроллер, который может поддерживать работу до 300 приборов и уведомляет о появлении дыма, протечке воды, посторонних движениях, открытии дверей и окон. Он отправляет сообщение в приложение на мобильный телефон, а также E-mail и SMS. Компания также планирует дополнить набор доступных для подключения приборов: умной лампочкой, умной розеткой, анализатором газа и клапаном для перекрытия газа или воды.

«Умный дом. Видеонаблюдение» – это IP-видеокамеры, которые устанавливаются в помещении и на улице. Внутренняя камера работает посредством wi-fi, оснащена микрофоном и функцией обратной связи. Внешняя видеокамера выдерживает температурные перепады от -40 до +60 градусов по Цельсию и не боится дождя и снега. Благодаря наличию инфракрасной подсветки, камеры фиксируют и передают «картинку» и в полной темноте. Видеозаписи хранятся на защищенной облачной платформе «Ростелекома» до 30 дней.

Управление системой происходит на сайте http://lk.smarthome.rt.ru или через приложение для мобильных устройств «Умный дом Ростелеком». .

ПАО «Ростелеком» – крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 13,0 млн, а платного ТВ «Ростелекома» - более 10 млн пользователей, из которых свыше 5,1 миллиона смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

Выручка Группы компаний за 6 мес. 2018 г. составила 153,6 млрд руб., OIBDA достигла 46,9 млрд руб. (30,5% от выручки), чистая прибыль – 7,0 млрд руб.

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.

Иркутский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое действует на территории Иркутской области. Филиал находится в административном и функциональном подчинении Макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» («Ростелеком – Сибирь»), созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком».